Tai nạn đường sắt ở Hà Nội: Tài xế xe tải cố tình vượt đèn báo

Video: Khoảnh khắc xe tải cố vượt đường ngang, bị tàu hoả vò nát

Ngày 26/2, Cục CSGT (Bộ Công an) nêu nhận định ban đầu về vụ tai nạn giữa tàu hoả và ô tô tải xảy ra tại xã Ngọc Hồi khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo đại diện Cục CSGT, lái xe tải biển số 29H-792.xx không chấp hành hiệu lệnh báo hiệu đường sắt (báo hiệu, gác chắn tự động) tại đường ngang. Tài xế cũng không dừng xe nhường đường cho tàu hoả, dẫn đến xe bị mắc kẹt trên đường sắt và tai nạn xảy ra.

Đáng chú ý, khi rào chắn tự động đã hạ xuống, xe tải đang nằm trên đường ray nhưng vẫn có nhiều người đi xe máy cố tình vượt qua.

"Việc coi thường tín hiệu, báo hiệu đường sắt (chắc chắn có nhân viên hoặc tự động) đã trở thành thói quen xấu của nhiều người khi tham gia giao thông. Cần phải thay đổi ngay thói quen này, đừng để hậu quả xảy ra mới hối tiếc", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Vụ tai nạn khiến xe tải bị vò nát, tài xế tử vong.

Cục CSGT đã tiếp nhận và xác minh, xử lý các clip tại các đường ngang do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cung cấp. Đồng thời đơn vị này cũng mong muốn nhận được nhiều clip liên quan do người dân cung cấp để xác minh xử lý nghiêm lái xe vi phạm quy định tại đường ngang qua đường sắt.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 19h51 ngày 25/2, tàu SE3 (kéo theo 14 toa phía sau) đi theo chiều Văn Điển - Thường Tín.

Khi tới điểm giao nhau với đường ngang, tàu SE3 va chạm với ô tô tải gắn biển số 29H-792.xx do anh N.V.T. (SN 1974, trú tại Mê Linh, Hà Nội) điều khiển.

Vụ tai nạn làm tài xế ô tô tử vong tại chỗ. Người bị thương là anh Đ.N.H. (SN 1985, ở xã Ngọc Hồi, Hà Nội), được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết toàn bộ hành khách trên tàu và lái tàu không xảy ra thương vong. Ngành đường sắt đã bố trí phương án chuyển tiếp hành khách bằng tàu khác để tiếp tục hành trình, hạn chế ảnh hưởng đến lịch chạy tàu.