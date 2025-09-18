TP.HCM tiếp tục thí điểm cho xe rẽ phải khi đèn đỏ tại các giao lộ

(VTC News) -

Nội dung trên được ông Đỗ Diệp Gia Hợp - Phó Trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) nêu khi thông tin về kết quả sau thời gian triển khai thí điểm các giải pháp cho xe rẽ phải trên địa bàn, chiều 18/9.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp – Phó Trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) thông tin tại họp báo.

Theo ông Hợp, giải pháp bố trí phần đường rẽ phải liên tục tại một số giao lộ có điều kiện hạ tầng phù hợp đã phát huy hiệu quả, giúp tăng khả năng thoát xe qua nút, giảm tình trạng ùn tắc do dòng phương tiện phải chờ đèn tín hiệu.

Đến nay, TP.HCM đã có tổng cộng 14 giao lộ được bố trí làn rẽ phải liên tục. Trong đó, 7 giao lộ áp dụng cho tất cả các phương tiện như: Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ, Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng, Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai, 3 Tháng 2 - Thành Thái, ngã tư Phú Nhuận, Cộng Hòa - đường 18E.

Vạch mắt võng cho phép dòng xe rẽ phải liên tục đã được triển khai ở 12 giao lộ trên địa bàn TP.HCM.

Ngoài ra, 7 giao lộ khác được bố trí phần đường rẽ phải liên tục dành riêng cho xe hai bánh, gồm: Nguyễn Trãi - Nguyễn Tri Phương, Pasteur - Lý Tự Trọng, Lý Tự Trọng - Đồng Khởi, An Dương Vương - Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cộng Hòa - đường 18E.

Song song với việc mở làn rẽ phải, thành phố cũng đã gắn 794 biển báo “Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải” và lắp đặt 800 bộ đèn tín hiệu cho xe hai bánh rẽ phải, đi thẳng khi đèn đỏ. Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục tổng hợp các kiến nghị lắp thêm đèn tín hiệu rẽ phải, dự kiến triển khai trong quý IV/2025.

Đánh giá về hiệu quả, đại diện Sở Xây dựng cho rằng việc bố trí làn rẽ phải liên tục đã tạo thuận lợi cho phương tiện lưu thông, giảm dòng xe chờ đèn, đồng thời giúp người tham gia giao thông dễ nhận biết và định hướng di chuyển từ xa.

Tuy nhiên, một số bất cập đã xuất hiện, trong đó có tình trạng diện tích dành cho xe đi thẳng bị thu hẹp, khiến phương tiện chờ đèn lấn sang phần đường rẽ phải, gây cản trở lưu thông.

“Việc bố trí làn rẽ phải liên tục tại các giao lộ có điều kiện hạ tầng phù hợp đã phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế ùn tắc và tăng cường an toàn giao thông”, ông Hợp nói.

Trên cơ sở kết quả bước đầu, Sở Xây dựng giao các đơn vị tiếp tục rà soát, đề xuất mở rộng mô hình, đồng thời phối hợp Ban An toàn giao thông tăng cường tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu, không dừng đỗ sai quy định tại phần đường rẽ phải.

Thời gian tới, thành phố sẽ theo dõi, điều chỉnh quy mô làn đường cho phù hợp thực tế, nghiên cứu mở rộng bố trí làn rẽ phải dành cho xe hai bánh hoặc tất cả phương tiện tại các giao lộ đủ điều kiện. Song song đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM.