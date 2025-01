TP.HCM thu gần 7.700 tỷ đồng từ khách du lịch trong dịp Tết Ất Tỵ

(VTC News) -

Báo cáo sơ bộ tình hình du lịch Tất Ất Tỵ 2025 của Sở Du lịch TP.HCM chiều 31/1, cho biết lượng khách đến TP vui chơi, tham quan du lịch tăng mạnh so với Tết Giáp Thìn. Trong đó, khách quốc tế hơn 87.300 lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2024. Khách nội địa các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ… khoảng 2,1 triệu lượt, tăng mạnh 300 nghìn lượt so với dịp Tết năm ngoái.

Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú cũng tăng cao với tỷ lệ lấp đầy bình quân khoảng 65% (tăng đến 44% so với Tết năm trước).

Các khu vui chơi nổi tiếng ở TP.HCM đông nghẹt khách suốt 3 ngày Tết. (Ảnh: T. Trinh)

Ngành du lịch ước tính doanh thu trong dịp Tết khoảng 7.690 tỷ đồng, tăng khoảng 1.140 tỷ so với Tết 2024.

Năm nay, các doanh nghiệp lữ hành đã chuẩn bị phục vụ khách du lịch dịp Tết Nguyên đán rất sớm và ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới được quan tâm. Như chương trình Du xuân Thủ Đức; Xuân về trên bến Bình Đông; Du lịch giáp Tết 2025 với tour Bến Bình Đông – Phú Mỹ Hưng bằng xe buýt 2 tầng hay thưởng ngoạn sông Sài Gòn bằng buýt sông 2 tầng; Tour xe đạp – Ngày bình yên trên vùng đất thép…

Theo đánh giá của các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, tạo thuận lợi cho du khách tham gia các chuyến du lịch từ ngắn đến dài ngày, theo xu hướng mới là đi bằng xe đến các địa phương lân cận kết nối với TP.HCM qua đường cao tốc, như Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ… Các tour đến miền Bắc, Tây Nguyên, Côn Đảo, Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc, Quy Nhơn, Phú Yên… cũng rất hút khách. Đặc biệt, tour nghỉ dưỡng cao cấp khách cũng lựa chọn rất nhiều.

Với các điểm du lịch phục vụ Tết nguyên đán tại TP, nhiều nơi lượng khách tăng mạnh nhờ thuận lợi đi lại từ Metro số 1 như Văn Thánh, Suối Tiên...

Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Văn hóa Suối Tiên, cho biết lượng khách đến khu du lịch Suối Tiên dự kiến tăng hơn Tết Giáp Thìn 40-50%. Do khu du lịch đã kết hợp trải nghiệm metro gắn với khu du lịch.

Đường hoa Nguyễn Huệ thu hút khách tham quan không chỉ ở TP.HCM mà rất nhiều tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh...(Ảnh: H. Linh)

"Tuyến metro vận hành đã tạo điệu kiện cho du khách du Xuân đầu năm đến Suối Tiên khá thuận lợi. Để chào đón du khách, khu du lịch đưa vào vận hành 4-5 trò chơi mới như tàu lượn siêu tốc phiên bản mới. Năm nay, chúng tôi còn tổ chức chương trình Tết xuyên không - tạo không gian Tết xưa để người dân trải nghiệm, cùng trở lại không gian truyền thống Tết xưa của thế hệ cha ông mình ra sao", bà Trinh cho biết.

Sở Du lịch TP.HCM cho biết thêm Tết năm nay, do vé máy bay nội địa tăng cao nên du khách hào hứng với kế hoạch đi du lịch ra nước ngoài với các nước có giá tour cạnh tranh, như Thái Lan, Trung Quốc. Các điểm đến truyền thống như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ tiếp tục được khách hàng lựa chọn.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Giám đốc ban tiếp thị Công ty Vietravel, cho biết dịp Tết năm nay, công ty lữ hành này phục vụ gần 150.000 lượt khách du xuân trong và ngoài nước. Ngay từ mùng 1, nhiều đoàn khách đã khởi hành du xuân.

Phó Tổng giám đốc Lữ hành Saigontourist Đoàn Thị Thanh Trà cũng cho biết từ 23 tháng Chạp đến mùng 10 Tết, doanh nghiệp phục vụ tổng cộng hơn 20.000 khách Việt Nam, Việt kiều đi du lịch trong nước, nước ngoài và khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường biển, đường sông, đường hàng không.

Riêng tại thị trường TP.HCM, Lữ hành Saigontourist phục vụ 200 đoàn, với tổng cộng 7.000 khách Việt đi tour trong và ngoài nước, với các điểm đến thu hút đông du khách nhất là Mỹ, Úc, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Đại diện Du lịch Việt cũng cho biết cho biết tour nước ngoài chiếm 65% tổng lượng khách của công ty, trong đó các điểm đến Trung Quốc, Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc) Thái Lan và châu Âu được ưa chuộng nhất.