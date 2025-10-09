TP.HCM sẽ giảm lực lượng CSGT tuần tra ngoài đường khi có camera AI giám sát

(VTC News) -

Chiều 9/10, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga – Phó Trưởng phòng CSGT (Công an TP.HCM) cho biết, lực lượng CSGT sẽ được bố trí giảm tuần tra ngoài đường khi hệ thống camera AI giám sát vi phạm giao thông vận hành ổn định.

CSGT TP.HCM giám sát hoạt động của camera, ghi nhận các hành vi vi phạm.

Theo Phó Trưởng phòng CSGT, hiện thành phố đã lắp đặt 31 camera AI tại 8 tuyến phố trọng điểm gồm: Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Đặng Thúc Vịnh, Nguyễn Hữu Cảnh, Pasteur và Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đây là các khu vực có mật độ phương tiện cao, thường xảy ra xung đột và vi phạm giao thông.

Sau hơn một tháng áp dụng, hệ thống camera AI phát hiện khoảng 3.100 trường hợp vi phạm, chủ yếu là vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ không đúng quy định… Tổng số tiền xử phạt ước tính gần 2 tỷ đồng, khoảng 1.000 trường hợp bị trừ điểm trên giấy phép lái xe.

Dữ liệu biển số xe vi phạm được truyền về Trung tâm điều hành, sau đó phân loại và gửi đến đội CSGT địa phương để xử lý. Người dân có thể nhận thông báo vi phạm qua bưu điện hoặc tra cứu trực tuyến trên cổng thông tin của Cục CSGT bằng cách nhập biển số xe.

“Từ nay đến cuối năm, Phòng CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục nâng cấp và mở rộng hệ thống camera AI tại các khu vực giáp ranh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, hướng đến mục tiêu giảm lực lượng tuần tra xử lý vi phạm ngoài đường. Riêng công tác điều tiết giao thông vẫn duy trì để đảm bảo lưu thông thông suốt”, Phó Trưởng phòng CSGT nói.

Lãnh đạo Phòng CSGT TP.HCM cũng cho biết, khó khăn hiện nay trong việc xử phạt qua camera là nhiều chủ phương tiện chưa thực hiện sang tên, đổi chủ. Điều này gây khó cho quá trình xác minh, gửi thông báo vi phạm. Do đó, Công an TP.HCM sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hoàn tất thủ tục sang tên xe, đặc biệt với các phương tiện mang biển số 3 hoặc 4 số cũ.