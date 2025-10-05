Camera AI phát hiện hơn 3.000 trường hợp vi phạm giao thông ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết hệ thống 31 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang được lắp đặt tại nhiều giao lộ trọng điểm của thành phố. Sau hơn một tháng vận hành, hệ thống này đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc phát hiện và xử lý vi phạm giao thông.

Theo thống kê, từ ngày 1/9 đến 3/10, camera AI đã ghi nhận 3.143 trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Các lỗi phổ biến gồm vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường và dừng, đỗ không đúng quy định. Tất cả dữ liệu hình ảnh sau khi được nhận diện đều được chuyển về Trung tâm chỉ huy để lập hồ sơ xử lý, bảo đảm tính chính xác, khách quan và minh bạch.

CSGT TP.HCM giám sát hoạt động của camera, ghi nhận các hành vi vi phạm.

Cùng với hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo, TP.HCM hiện có mạng lưới hơn 1.200 camera giám sát giao thông do nhiều đơn vị quản lý. Trong đó, có 530 camera đặt tại khu vực trung tâm, 9 camera giám sát tốc độ tự động và 47 camera do Cục C08 (Bộ Công an) đầu tư, phục vụ giám sát tốc độ, đèn tín hiệu, dừng đỗ, đi ngược chiều và nhận dạng biển số.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) còn khai thác thêm 710 camera từ Trung tâm Chỉ huy Công an TP.HCM để phục vụ công tác điều hành giao thông và xử lý vi phạm.

Hiện khu vực 1 có 412 camera, trong đó 172 thiết bị hoạt động tốt, 219 camera bị hư hỏng và 21 thiết bị đã được tháo dỡ. Khu vực 2 có 201 camera, gồm 23 thiết bị quan sát giao thông, 17 camera giám sát tốc độ và 161 camera giám sát đèn đỏ, dừng đỗ, đón trả khách.

Khác với camera AI có khả năng tự động nhận diện hành vi vi phạm, các camera thông thường hiện nay vẫn phải trích xuất dữ liệu thủ công khi có yêu cầu, gây tốn thời gian và nhân lực.

Để khắc phục hạn chế này, trong thời gian tới Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn phát triển phần mềm AI nhằm khai thác dữ liệu từ hệ thống camera hiện có, cho phép tự động phân tích hình ảnh và nhận dạng hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn TP.HCM.

Theo đại diện Phòng PC08, việc mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát giao thông không chỉ giúp lực lượng CSGT phát hiện, xác minh và gửi thông báo vi phạm nhanh chóng hơn, mà còn góp phần giảm tải công việc thủ công, tăng hiệu quả quản lý, minh bạch hóa quá trình xử lý vi phạm, hướng tới xây dựng đô thị thông minh và giao thông an toàn, văn minh.