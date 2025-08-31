TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước thềm Quốc khánh 2/9

Từ những con hẻm nhỏ thân quen đến các đại lộ sầm uất, từ trụ sở cơ quan đến từng mái nhà, TP.HCM những ngày này rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ. Sắc đỏ thiêng liêng của cờ Tổ quốc tung bay trong gió không chỉ làm bừng sáng diện mạo “siêu đô thị”, mà còn thắp lên trong lòng mỗi người dân niềm tự hào, tình yêu đất nước và khát vọng dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp.