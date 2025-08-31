TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước thềm Quốc khánh 2/9

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại những điểm du lịch nổi tiếng của TP.HCM như, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Dinh Độc Lập, bãi biển… được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, đông đảo người dân, du khách diện áo dài, áo đỏ sao vàng chụp ảnh mừng Quốc khánh.
Từ những con hẻm nhỏ thân quen đến các đại lộ sầm uất, từ trụ sở cơ quan đến từng mái nhà, TP.HCM những ngày này rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ. Sắc đỏ thiêng liêng của cờ Tổ quốc tung bay trong gió không chỉ làm bừng sáng diện mạo “siêu đô thị”, mà còn thắp lên trong lòng mỗi người dân niềm tự hào, tình yêu đất nước và khát vọng dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp.
Người dân và du khách có thể dễ dàng nhìn thấy cờ Tổ quốc, băng rôn, pano chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 rực rỡ trên nhiều tuyến đường của TP.HCM.
Người dân TP.HCM khoác lên mình áo cờ đỏ sao vàng, nhuộm đỏ các con phố, hòa cùng không khí tưng bừng mừng Quốc khánh.
Tại các cơ quan, trụ sở, tòa nhà cao tầng cho đến quán nước... cờ đỏ sao vàng tung bay cùng hệ thống đèn trang trí tạo nên không khí lễ hội rộn ràng, tràn đầy tự hào.
Bến Nhà Rồng, nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM, những ngày này đón đông đảo người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử dân tộc.
Cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ tại khu vực phường Vũng Tàu và dọc bãi biển TP.HCM, tô điểm sắc đỏ thiêng liêng, hòa cùng không khí hân hoan mừng Quốc khánh.
“Đất nước những ngày này thật đẹp, đâu đâu cũng rợp bóng cờ hoa. Dịp lễ năm nay, gia đình tôi sẽ đến Dinh Thống Nhất và một số điểm tham quan để lưu giữ kỷ niệm”, anh Thanh Nam (ngụ phường Vũng Tàu) chia sẻ.
Trước đó, UBND TP.HCM ra thông báo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang và hộ dân đồng loạt treo cờ Tổ quốc trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, góp phần tạo nên không khí trang trọng, thiêng liêng và giàu ý nghĩa.
Bình luận