Xem lại đêm pháo hoa rực sáng bầu trời TP.HCM đón năm mới 2026

Tối 31/12, bầu trời TP.HCM bừng sáng với những màn pháo hoa rực rỡ, hoành tráng chào đón năm mới 2026.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ 0h, pháo hoa được bắn đồng loạt tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố, tạo nên những dải sáng sống động giữa nền trời đêm.
Trong đó, điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh) thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách tập trung tại bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) theo dõi.
Những chùm pháo hoa nở rộ trên cao, kết hợp âm thanh và ánh sáng, mang đến không khí sôi động trong thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới.
Nhiều người dân từ các địa phương lân cận cũng có mặt tại TP.HCM để đón năm mới. Anh Hoàng Minh Phong (ngụ Cần Thơ) cho biết đã lên kế hoạch từ sớm để cùng gia đình lên TP.HCM chào đón năm mới, kỳ vọng một năm mới nhiều may mắn và thuận lợi.
Năm nay, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm để chào đón năm mới 2026. Thời gian bắn kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026. Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.
Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) với 1.260 quả pháo hoa nổ tầm cao, kết hợp 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật; khu Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), mỗi điểm bắn 500 quả pháo hoa nổ tầm cao cùng 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.
Ba điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu Biệt thự Kim Long, khu vực cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè). Mỗi điểm sử dụng 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.
Cùng với chương trình bắn pháo hoa, tối 31/12, TP.HCM tổ chức sự kiện đếm ngược (Countdown) chào đón năm mới 2026 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, tạo không khí sôi động phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách. Để đảm bảo an ninh, trật tự cho các hoạt động chào đón năm mới, lực lượng chức năng đã tổ chức cấm một số tuyến đường và bố trí lực lượng tại khu vực xung quanh các điểm bắn pháo hoa.
Bình luận