TP.HCM điều chỉnh giao thông hầm sông Sài Gòn và cầu Tân Thuận 1

(VTC News) -

Ngày 4/12, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TP.HCM), đơn vị sẽ triển khai điều chỉnh tổ chức giao thông tại hai khu vực trọng điểm gồm hầm sông Sài Gòn và cầu Tân Thuận 1 nhằm phục vụ công tác vận hành hệ thống chữa cháy tự động và xây mới cầu Tân Thuận 1.

Điều chỉnh giao thông để vận hành hệ thống chữa cháy tự động hầm sông Sài Gòn

Theo kế hoạch, từ tối 19 đến rạng sáng 20/12, hầm sông Sài Gòn sẽ vận hành hệ thống chữa cháy tự động. Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong suốt quá trình này, Phòng CSGT thông báo cấm tất cả phương tiện lưu thông qua hầm từ 23h ngày 19/12 đến 4h ngày 20/12/2025.

Người dân di chuyển có thể theo các lộ trình thay thế được đề xuất như sau:

Hướng vào trung tâm TP.HCM: Mai Chí Thọ - Tố Hữu - R12 - cầu Ba Son - Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Kiệt.

Hướng từ trung tâm TP.HCM về khu đô thị mới Thủ Thiêm: Võ Văn Kiệt - đường song hành Võ Văn Kiệt - Võ Văn Kiệt - Tôn Đức Thắng - cầu Ba Son - R12 - Tố Hữu - Mai Chí Thọ.

CSGT TP.HCM đề nghị Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị sẽ cập nhật thông tin cảnh báo trên các bảng điện tử dọc tuyến Võ Văn Kiệt và Mai Chí Thọ để người dân chủ động lựa chọn hướng đi phù hợp.

Nội dung hiển thị gồm: “Cấm các phương tiện giao thông lưu thông qua đường hầm từ 23h ngày 19/12 đến 4h ngày 20/12/2025”.

Phòng CSGT cũng cho biết sẽ tăng cường lực lượng tại các đầu hầm và các tuyến lân cận để điều tiết, hướng dẫn giao thông, đồng thời chuẩn bị phương án xử lý kịp thời nếu xảy ra sự cố, tránh ảnh hưởng đến hành trình di chuyển của người dân. Người điều khiển phương tiện được khuyến cáo chú ý quan sát bảng thông tin điện tử và biển báo giao thông, tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.

Điều chỉnh giao thông khu vực cầu Tân Thuận 1 từ ngày 6/12

Cùng ngày, Phòng CSGT TP.HCM cũng ban hành phương án tổ chức lại giao thông quanh khu vực cầu Tân Thuận 1 (phường Tân Thuận) để phục vụ thi công xây mới cầu.

Theo đó, lực lượng chức năng cấm xe tải trên 1,5 tấn, cấm ô tô khách trên 16 chỗ và xe có trọng tải toàn bộ trên 6 tấn lưu thông qua cầu Tân Thuận 1. Đồng thời, giới hạn chiều cao phương tiện từ mức 3,5 m xuống còn 2,5 m. Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 6/12/2025.

Lộ trình 1 thay thế cho các xe ô tô khách trên 16 chỗ, ô tô tải trên 1,5 tấn lưu thông qua cầu Tân Thuận 1.

Các lộ trình thay thế được đưa ra như sau:

Lộ trình 1: Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Văn Linh - cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Tất Thành.

Lộ trình 2: Huỳnh Tấn Phát -Trần Xuân Soạn - Nguyễn Thị Xiếu - cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Tất Thành.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ sẽ phối hợp các đơn vị liên quan lắp đặt biển báo, băng rôn hướng dẫn nhằm giúp người dân nhận biết và chủ động chuyển hướng phù hợp.

PC08 giao Đội CSGT Bến Thành (đơn vị phụ trách địa bàn) sẽ bố trí lực lượng trực chốt, điều tiết và phân luồng giao thông liên tục trong thời gian triển khai. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành biển báo, gây mất an toàn giao thông.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân nên tìm hiểu kỹ lộ trình trước khi di chuyển, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm; tuân thủ tốc độ, làn đường và hiệu lệnh của cảnh sát nhằm góp phần giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình điều chỉnh giao thông ở hai khu vực.