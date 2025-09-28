Xem cảnh sát TP.HCM diễn tập chữa cháy hầm Thủ Thiêm

Trong hình là robot chữa cháy TAF35C (do Đức sản xuất) được đưa đến phun sương áp lực cao vào đám cháy. Thiết bị này có tải trọng gần 4 tấn được điều khiển từ khoảng cách 300m, công suất tối đa 4.700 lít/phút và tầm phun xa 80m, tương đương độ cao của toà nhà 20 tầng. Ngoài ra, TAF35CC còn được trang bị cản để phá chướng ngại vật cỡ lớn nhờ thiết kế dày và nặng, vượt qua vật cản trên đường làm nhiệm vụ.