Hơn 550 người diễn tập chữa cháy, cứu người mắc kẹt trong hầm thủy điện

Trước tình hình khẩn cấp, lãnh đạo Công ty thủy điện Huội Quảng - Bản Chát là chỉ huy, huy động lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ban đầu. Lãnh đạo UBND xã huy động lực lượng dân phòng tham gia phối hợp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động lực lượng, phương tiện trong phạm vi quản lý, thực hiện công tác chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Lãnh đạo UBND tỉnh (Ban Chỉ đạo diễn tập, Ban Chỉ huy diễn tập) chỉ đạo, chỉ huy lực lượng, phương tiện của các sở, ngành trên địa bàn tỉnh, lực lượng Quân đội và các đơn vị liên quan tham gia triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Công an tỉnh Lai Châu cũng điều động lực lượng và phương tiện chi viện, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp liên tỉnh trong ứng phó sự cố cháy nổ tại các công trình trọng điểm.