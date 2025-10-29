Hơn 550 người diễn tập chữa cháy, cứu người mắc kẹt trong hầm thủy điện

Ngày 29/10, tại Nhà máy thủy điện Huội Quảng (Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát), UBND tỉnh Sơn La tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2025.
Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, huy động hơn 550 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên cùng 60 phương tiện, thiết bị cơ giới của 36 đơn vị tham gia.
Cuộc diễn tập được chia làm hai phần: vận hành cơ chế chỉ huy và thực hành xử lý tình huống giả định. Phần thực hành được xây dựng trên kịch bản phức tạp, nhiều tình huống nối tiếp nhau. Giả định vào khoảng 9h, khi hai tổ máy H1 và H2 đang vận hành ở công suất định mức, sự cố ngắn mạch xảy ra tại máy biến áp T2-C khiến dầu nóng phun ra ngoài và bốc cháy dữ dội.
Lửa nhanh chóng lan qua khu vực hành lang, buồng thang và tầng máy do cửa ngăn cháy đang trong quá trình sửa chữa. Nhiệt độ cao gây nứt đường ống dẫn dầu làm mát, khiến đám cháy bùng phát mạnh, bao trùm nhiều tầng của công trình.
Trong lúc các lực lượng đang khẩn trương dập lửa, tại gian máy phát xảy ra sự cố đứt cáp cẩu khiến một công nhân bị thương nặng và mắc kẹt trong hầm sâu của nhà máy.
Ngay lập tức, các đội cứu hộ triển khai phương án cứu người, di chuyển nạn nhân ra khu vực an toàn, đồng thời đưa thêm phương tiện, thiết bị chữa cháy vào khống chế ngọn lửa.
Tình huống tiếp nối là cháy lan tại khu vực trung tâm thông gió ở cao trình 220 m do sự cố quá tải động cơ quạt hút gió. Các lực lượng phải vừa dập tắt đám cháy mới phát sinh, vừa đảm bảo an toàn cho người bị nạn và hệ thống thiết bị trong hầm.
Trước tình hình khẩn cấp, lãnh đạo Công ty thủy điện Huội Quảng - Bản Chát là chỉ huy, huy động lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ban đầu. Lãnh đạo UBND xã huy động lực lượng dân phòng tham gia phối hợp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động lực lượng, phương tiện trong phạm vi quản lý, thực hiện công tác chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Lãnh đạo UBND tỉnh (Ban Chỉ đạo diễn tập, Ban Chỉ huy diễn tập) chỉ đạo, chỉ huy lực lượng, phương tiện của các sở, ngành trên địa bàn tỉnh, lực lượng Quân đội và các đơn vị liên quan tham gia triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Công an tỉnh Lai Châu cũng điều động lực lượng và phương tiện chi viện, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp liên tỉnh trong ứng phó sự cố cháy nổ tại các công trình trọng điểm.
Nhờ triển khai đồng bộ, khoa học, các lực lượng đã khống chế và dập tắt toàn bộ đám cháy giả định sau gần một giờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.
Nhân dịp này, UBND tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh Sơn La trao Giấy khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân tiêu biểu trong công tác chuẩn bị và tham gia diễn tập.
