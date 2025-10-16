TP.HCM đẩy nhanh tiến độ loạt dự án giao thông cửa ngõ

(VTC News) -

Chiều 16/10, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), thông tin về tiến độ của hàng loạt công trình hạ tầng quan trọng trên địa bàn.

Theo ông Hợp, các dự án giao thông cửa ngõ của TP.HCM đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong giai đoạn 2025–2028 để sớm đưa vào khai thác, giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc kéo dài tại nhiều khu vực.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại họp báo. (Ảnh: Lương Ý)

Trong đó, dự án khép kín đường Vành đai 2 dự kiến khởi công vào tháng 11/2025 và hoàn thành cuối năm 2027. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ khép kín toàn tuyến, giúp tăng khả năng kết nối giữa các quận, huyện và khu vực lân cận.

Dự án mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành (đoạn An Phú – Vành đai 2) sẽ khởi công cuối tháng 10/2025 và hoàn thành trong năm 2026, góp phần giảm tải cho cao tốc hiện hữu.

Dự án xây dựng nút giao An Phú đang tắc tốc về đích.

Nút giao An Phú đang trong giai đoạn thi công, dự kiến thông xe nhánh cầu vượt N2 trước ngày 31/12, thông xe hầm chui HC1 trước 15/1/2026, và hoàn thiện toàn bộ dự án vào tháng 9/2026.

Cùng với đó, nút giao Mỹ Thủy cũng đang được đẩy nhanh, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026, giúp giải tỏa áp lực giao thông khu vực cảng Cát Lái.

Cũng theo ông Hợp, hiện TP.HCM đang triển khai các dự án hạ tầng lớn theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98/2023/QH15, gồm: Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ đầu Bình Triệu đến ranh Bình Dương); nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh Long An); Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ An Sương đến Vành đai 3); nâng cấp đường trục Bắc – Nam (từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức – Long Thành).

Các dự án này đang được đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự kiến hoàn thành chậm nhất vào năm 2028.

Ngoài ra, dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2027.

Trong khi chờ các dự án hoàn thành, theo Phó Trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông Sở Xây dựng đã nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời để hạn chế ùn tắc trên các tuyến đường trọng điểm.

Cụ thể, khu vực cảng Cát Lái được điều chỉnh phân làn trên đường Võ Chí Công, cầu Phú Mỹ, tách riêng làn cho xe container và xe con nhằm giảm xung đột giao thông.

Trên Quốc lộ 51, ngành chức năng đã sửa chữa mặt đường, sơn lại toàn bộ hệ thống vạch sơn và phối hợp Phòng CSGT điều chỉnh pha đèn tín hiệu tại các giao lộ cho phù hợp thực tế lưu lượng.

Nút giao Mỹ Thuỷ sau khi hoàn thiện sẽ giải quyết bài toán ùn tắc cửa ngõ phía Đông thành phố.

Còn tại nút giao An Phú, lực lượng chức năng phân luồng phục vụ thi công, cho xe hai bánh đi vào đường song hành cao tốc, qua đó tổ chức ba làn dành cho ô tô trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Bên cạnh đó, trên Quốc lộ 1 (đường Đỗ Mười, Lê Đức Anh), TP.HCM đã giới hạn tốc độ 30km/h đối với xe tải, xe container trong phần đường hỗn hợp từ ngày 13/9/2025. Trên Quốc lộ 22, cấm ô tô rẽ trái, quay đầu trong giờ cao điểm, đồng thời mở dải phân cách, điều chỉnh hướng lưu thông để bảo đảm trật tự và an toàn giao thông.

Theo Sở Xây dựng, những giải pháp này sẽ góp phần giảm áp lực giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP.HCM, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công và sớm đưa các công trình trọng điểm vào khai thác.