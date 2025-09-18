Ban Giao thông TP.HCM lý giải loạt dự án chậm tiến độ gần 10 năm

(VTC News) -

Thông tin trên được đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) nêu tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, chiều 18/9.

Cụ thể, dự án trọng điểm do đơn vị làm chủ đầu tư đang rơi vào tình trạng chậm tiến độ kéo dài, thậm chí có công trình gần 10 năm vẫn chưa thể hoàn thành.

Theo Ban Giao thông TP.HCM, nhiều dự án thi công ì ạch do vướng giải phóng mặt bằng, biến động chi phí bồi thường.

Với dự án nút giao Mỹ Thủy, theo Ban Giao thông TP.HCM nguyên nhân chính là vướng giải phóng mặt bằng. Chi phí bồi thường tăng mạnh từ 504 tỷ đồng lên 1.624 tỷ đồng do biến động giá đất, buộc dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư công.

Đáng nói, từ năm 2024, mặt bằng được bàn giao theo kiểu “da beo”, khiến nhà thầu chưa thể triển khai đồng loạt. Ngoài ra, sự thay đổi các quy định pháp luật về xây dựng, đấu thầu và đất đai cũng khiến chủ đầu tư phải chờ hướng dẫn từ các sở ngành.

Việc thi công trong điều kiện mặt bằng chật hẹp, vừa thi công vừa phải đảm bảo giao thông càng làm tiến độ chậm thêm.

Khởi công từ năm 2016 nhưng đến nay dự án nút giao Mỹ Thuỷ vẫn chưa thể về đích. (Ảnh: Lương Ý)

Ban Giao thông cho biết đang phối hợp với địa phương vận động người dân bàn giao mặt bằng, đồng thời yêu cầu nhà thầu triển khai nhiều mũi thi công để kịp thông xe nhánh cầu vượt vào 30/4/2026.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của, theo Ban Giao thông đây được xem là điển hình cho sự chậm trễ vì công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Hoàng chỉ đến cuối tháng 10/2024 mới bàn giao xong hộ dân cuối cùng, sau đó mới có thể di dời hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện vào tháng 10/2025.

Khởi công từ tháng 4/2015, đến nay dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của vẫn ngổn ngang lô cốt.

Trong khi đó, đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Mai Chí Thọ đã thi công được 1/3 mặt đường từ năm 2019 nhưng phải tạm dừng do chưa có mặt bằng của 22.000m2 thuộc dự án Khu đô thị An Phú. Khu vực này lại trùng với dự án nút giao An Phú, vì vậy UBND TP.HCM đang chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu bàn giao mặt bằng trước 28/2/2026 và hoàn thiện toàn tuyến vào tháng 9/2026.

Với dự án mở rộng Quốc lộ 50 qua huyện Bình Chánh cũ, công tác thi công được triển khai song song với bàn giao mặt bằng. Đến nay, toàn bộ dự án đã đạt khoảng 80% khối lượng. Ban Giao thông đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành, thông xe cuối năm 2025 nếu sớm giải quyết được vướng mắc về 4 hộ dân và hạ tầng kỹ thuật còn lại.

Đại diện Ban Giao thông khẳng định, để đẩy nhanh tiến độ các dự án, đơn vị đang tích cực phối hợp với Ban Bồi thường, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, đồng thời liên tục đôn đốc nhà thầu tranh thủ thi công trên diện tích mặt bằng đã được bàn giao, đảm bảo công trình hoàn thành đúng kế hoạch.