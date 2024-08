TP.HCM: Công an ập vào khách sạn, bắt nóng các đối tượng trộm cắp tài sản

(VTC News) -

Ngày 25/8, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, đơn vị đã truy xét, bắt giữ các đối tượng trộm cắp và thu hồi tài sản dù nạn nhân chưa đến trình báo.

Theo điều tra ban đầu, ngày 22/8, thông qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Bình Chánh phát hiện vụ trộm xe mô tô tại xã Vĩnh Lộc B mà nạn nhân chưa trình báo. Ngay khi nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an huyện chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Vĩnh Lộc B khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng.

Nguyễn Văn Tuấn (trái) và Nguyễn Văn Hòa. (Ảnh: Công an cung cấp)

Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh xác định đối tượng trộm cắp đang lẩn trốn tại khách sạn Vĩnh Lộc, ấp 24, xã Vĩnh Lộc B. Khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra khách sạn.

Dù chưa bị kiểm tra, đối tượng đã hoảng sợ và tìm cách tẩu thoát qua cửa sổ. Tuy nhiên, lực lượng công an đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng cùng tang vật là chiếc xe mô tô bị trộm.

Khi kiểm tra phòng của đối tượng, công an phát hiện thêm T.T.C.T. (SN 1993, trú tại ấp 2C, xã Vĩnh Lộc B) có biểu hiện sử dụng ma túy, nên đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận: Vào khoảng 5h ngày 22/8, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, trú tại Phường 10, Quận 8) và Nguyễn Văn Hòa (SN 1973, trú tại Phường 10, Quận Tân Bình) rảo qua nhiều tuyến đường để tìm sơ hở trộm cắp tài sản.

Khi đến trước một địa chỉ tại ấp 37, xã Vĩnh Lộc B, cả hai phát hiện xe mô tô không có người trông coi. Sau khi bẻ khóa, hai đối tượng lấy xe rồi tẩu thoát. Khi đang lẩn trốn tại khách sạn thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả Nguyễn Văn Tuấn và T.T.C.T. đều dương tính với ma túy. Sau khi mở rộng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ Nguyễn Văn Hòa, người này cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục củng cố chứng cứ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.