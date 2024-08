Bắt nhóm thanh thiếu niên chuyên trộm két sắt ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 13/8, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đột nhập nhà dân, cửa hàng trộm, đập phá két sắt để lấy tiền, vàng.

Thông tin ban đầu, ngày 12/8, Công an quận Ngũ Hành Sơn nhận tin báo của người dân với nội dung kẻ gian đột nhập nhà dân trên đường An Dương Vương trộm cắp tài sản trong két sắt gồm tiền, vàng với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Khám nghiệm hiện trường, Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với Đội Kỹ thuật Hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn xác định nhóm thực hiện vụ trộm này gồm 4 nghi phạm và có đặc điểm giống với nhóm nghi phạm đã thực hiện nhiều vụ trộm trước đó tại khu An Thượng cũng như tại địa bàn quận Thanh Khê mà cơ quan công an đang điều tra.

3 trong số những nghi phạm bị công an bắt giữ.

Khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng công an xác định danh tính 4 nghi phạm là Nguyễn Vũ Anh Thắng (trú An Hải Bắc), Phạm Gia Khiêm (trú An Hải Tây), Lê Chấn Huy (trú phường Mân Thái) và Nguyễn Hữu Anh Khoa (trú Mân Thái, cùng quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Từ chứng cứ thu thập được, trong ngày 12/8, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt giữ Nguyễn Vũ Anh Thắng và Lê Chấn Huy.

Khai nhận ban đầu tại cơ quan công an, 1h ngày 12/8, Thắng cùng Khiêm, Khoa, Huy chạy trên 2 xe máy đi tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp.

Đến khoảng 3h, nhóm này đột nhập cửa hàng số 131 Đỗ Bá, phường Mỹ An lấy trộm tiền trong két sắt. Khoảng 3h20, cả nhóm tiếp tục đột nhập ngôi nhà trên đường An Dương Vương, trộm két sắt mang đến ngã tư An Dương Vương-Hàm Tử đập phá lấy tiền rồi chia nhau. Do đêm tối, nhóm này không thấy sợi dây chuyền vàng bên trong nên bỏ lại cùng chiếc két sắt.

Công an thu hồi một số tang vật.

Ngoài ra, trong quá trình truy xét, các lực lượng làm rõ và bắt giữ Huỳnh Gia Bảo (trú phường Thọ Quang, Sơn Trà) vì liên quan đến một vụ việc về an ninh trật tự khác trên địa bàn.

Theo Bảo khai, rạng sáng 30/7, Bảo cùng với Thắng, Huy, Khoa và Bùi Hoàng Nam (trú An Hải Bắc, Sơn Trà) đập phá một siêu thị trên đường An Thượng 2, phường Mỹ An.

Hiện Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ xử lý theo quy định.