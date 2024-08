Nam thanh niên đưa xe máy đi cầm cố rồi quay lại trộm

(VTC News) -

Ngày 19/8, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết vừa tạm giữ Ngô Xuân Cường (21 tuổi, tạm trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Cường là nghi phạm đột nhập kho của tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) trộm cắp 3 xe máy trị giá gần 200 triệu đồng.

Theo điều tra của cơ quan công an, cuối tháng 7, Cường mang xe máy Exciter đến tiệm cầm đồ B. (ở quận Thanh Khê) cầm cố được 15 triệu đồng.

Cường dùng tiền này đầu tư tiền ảo và thua lỗ nên nảy sinh ý định trộm lại chiếc xe máy Exciter mà mình đã cầm.

Ngô Xuân Cường cùng tang vật.

Tìm hiểu, biết được xe máy của mình đã được chủ tiệm cầm đồ đưa đến nhà kho trên đường Nguyễn Tất Thành nên ngày 17/8, Cường liên hệ thuê một thợ làm khóa tại đường Hùng Vương (quận Hải Châu) đến mở khóa kho xe tại đường Nguyễn Tất Thành.

Để không bị nghi ngờ, Cường nói dối với thợ khóa rằng đây là kho của gia đình mình nhưng bị mất chìa khóa rồi dẫn thợ khóa đến mở cửa.

Đến rạng sáng 18/8, Cường đeo khẩu trang, đột nhập kho, ngắt cầu dao điện để vô hiệu hóa camera. Lo sợ nếu chỉ lấy chiếc xe Exciter của mình sẽ bị nghi ngờ nên Cường trộm thêm 2 xe máy khác đang để trong kho này.

Để không bị phát hiện, Cường đưa 2 xe máy đến bãi đậu xe tại phòng trọ của bạn ở đường Trường Thi 4 (quận Hải Châu), còn chiếc xe Exciter của mình thì đưa đến một tiệm sửa xe trên đường Lê Độ “cắm” lấy 10 triệu đồng.

Nhận tin báo của chủ tiệm cầm đồ, Cơ quan Điều tra Công an quận Thanh Khê nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định Cường là nghi can. Đến khoảng 19h ngày 18/8, khi Cường vừa về đến phòng trọ thì bị lực lượng công an tạm giữ.

Công an quận Thanh Khê cũng xác minh, truy thu 3 xe máy nêu trên và các tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.