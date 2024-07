TP.HCM: Bắt nhóm cướp giật kéo lê nạn nhân trên đường

(VTC News) -

Tối 27/7, Công an TP.HCM thông tin, Công an quận Tân Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) củng cố hồ sơ, xử lý với Nguyễn Khánh Huy (SN 2007, quê tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Thanh Đoàn Quốc Việt (SN 2005, ngụ Quận 11), Nguyễn Văn Kiệt (SN 2004, ngụ tỉnh Long An) để điều tra vụ cướp giật, kéo lê nạn nhân trên đường Lữ Gia.

Nhóm cướp giật kéo lê nạn nhân trên đường phố. (Ảnh: CACC)

Trước đó, khuya 23/7, trên mạng xã hội xuất hiện clip một nam thanh niên bị nhóm cướp kéo lê trên đường. Lực lượng chức năng xác định thời điểm xảy ra vụ cướp vào khoảng 22h30 cùng ngày, tại trước quán ăn Ba Huy trên đường Nguyễn Thị Nhỏ (thuộc Phường 9, quận Tân Bình).

Theo Công an TP.HCM, nhóm cướp đi trên hai xe máy thực hiện với hành vi manh động, còn nạn nhân bị kéo lê trên dường do quá trình truy đuổi, níu áo nhóm cướp thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của mình.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ cướp, chưa đầy 24 giờ gây án, nhóm cướp đã bị lực lượng chức năng bắt khi đang lẩn trốn tại Quận 11 và Quận 7.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm cướp đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm kết luận điều tra đề nghị truy tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại TP Đà Nẵng cũng xảy ra vụ cướp giật, cô gái bị nhóm cướp kéo lê trên đường. Cụ thể, rạng sáng 5/7/2022, Thuận và Trưởng thủ sẵn 2 con dao trong người để đi cướp tài sản. Cả hai chạy xe máy quần đảo qua nhiều tuyến đường để tìm người cướp tài sản, lấy tiền tiêu xài.

Khi đến đoạn vắng trên đường Trường Sơn, cả hai phát hiện cô gái đang chạy xe máy một mình nên quyết định hành động.

Cả hai áp sát, đưa dao lên uy hiếp và giật túi xách của cô gái. Lúc này, cô gái giằng lại túi xách thì bị hai tên cướp kéo lê khoảng 50m trên đường nên đành phải buông tay.

Thuận và Trưởng cướp được túi xách bên trong có 1 điện thoại trị giá 21 triệu đồng, 1 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Tiếp nhận thông tin bị hại, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cẩm Lệ lập tức vào cuộc truy tìm và đến 23h Thuận và Trưởng bị bắt.