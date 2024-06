Đề nghị truy tố thêm tội với nhóm cướp Phòng giao dịch ngân hàng ở TP.HCM

(VTC News) -

Chiều 1/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông tin, đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm dùng súng cướp 3,8 tỷ đồng xảy ra tại phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng Sacombank trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng.

Theo Cơ quan CSĐT, các bị can gồm: Nguyễn Ngọc Mỹ (SN 1993, ngụ tỉnh Nghệ An), Lâm Phúc Lợi (SN 2000, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Thị Bích Tuyền (SN 2001, ngụ tỉnh Bến Tre) bị đề nghị truy tố về tội "Cướp tài sản". Ngoài ra, bị can Tuyền, Lợi và Đặng Hoàng Văn (SN 1997, ngụ tỉnh Bến Tre) còn bị truy tố về tội "Lưu hành tiền giả”.

Mỹ (trái) và Tuyền tại cơ quan công an cùng số tiền cướp được. (Ảnh: Công an cung cấp)

Lập nhóm qua mạng xã hội, mua súng đi cướp ngân hàng

Theo kết luận điều tra, Mỹ, Lợi và Tuyền quen biết nhau qua mạng xã hội, sau đó cả 3 lên kế hoạch, sử dụng ô tô và các công cụ hỗ trợ làm hung khí, phương tiện để cướp ngân hàng.

Cụ thể, tháng 10/2023, cả 3 bị can đã bàn bạc, thống nhất kế hoạch đi cướp tại Ngân hàng Sacombank (Phòng Giao dịch Nhị Xuân, thuộc Chi nhánh Hóc Môn). Nhóm bị can mua 2 khẩu súng tự chế, xe máy làm phương tiện gây án và thuê xe ô tô.

Bị can Lâm Phúc Lợi tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 24/10/2023, Tuyền lái ô tô chở Mỹ và Lợi lái xe máy cùng di chuyển đến gần Phòng Giao dịch Nhị Xuân để quan sát. Đến 10h30 cùng ngày, Lợi cùng Mỹ đến trước Phòng Giao dịch Nhị Xuân rồi dùng súng uy hiếp, khống chế nhân viên và khách hàng của ngân hàng.

Lúc này, Lợi vào quầy giao dịch, uy hiếp nhân viên ngân hàng bỏ 3,8 tỷ đồng vào ba lô đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, cả 2 rời đi bằng xe máy. Khi đến gần trại cai nghiện Nhị Xuân (thuộc xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn), Mỹ và Lợi dùng xăng đốt xe máy, quần áo, balo để xóa dấu vết. Tiếp đó, Tuyền lái ô tô đến đón đồng bọn và lẩn trốn ở Quận 12.

Chiều cùng ngày, cả nhóm di chuyển bằng taxi đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để chia số tiền cướp được. Mỹ được 1,3 tỷ đồng; Tuyền 1 tỷ đồng và Lợi 1,5 tỷ đồng. Cả 3 dự tính sẽ tìm cách trốn ra nước ngoài. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an bắt được cả 3 trước khi xuất cảnh sang nước ngoài và thu hồi được gần 3,5 tỷ đồng.

Mua tiền giả mang đi lưu hành kiếm lợi

Mở rộng điều tra, Công an xác định trước khi gây ra vụ cướp ngân hàng, các bị can gồm Tuyền, Lợi và Văn còn có động cơ trục lợi tài sản của nhiều người lao động bằng hình thức mua tiền giả rồi mang đi lưu hành kiếm lợi.

Qua điều tra, vụ án phát sinh một số tình tiết mới nên công an thông báo tìm nạn nhân, chủ phương tiện và một số cá nhân có liên quan để làm rõ và xử lý triệt để. Trong đó có việc nhóm này lưu hành tiền giả trước khi tham gia vụ cướp ngân hàng.

Quá trình điều tra, Công an thu giữ vật chứng cá nhân của Mỹ có nhiều tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng. Nhóm khai đã dùng tiền giả mua cà phê, nước ngọt, bánh và bò cuốn lá lốt ở khu vực xã Tân Thành (huyện Gò Công, tỉnh Tây Ninh).

Đồng thời, xe máy nhóm đốt là của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (ngụ quận Tân Phú), hiện không rõ ở đâu. Công an cũng phát hiện căn cước công dân mang tên Phạm Minh Trường (ngụ Quận 8); Căn cước công dân và giấy phép lái xe hạng A1 cùng mang tên Nguyễn Hồ Anh Trọng (ngụ TP Thủ Đức). Hiện ông Trường và ông Trọng ở đâu không rõ.

Cũng liên quan đến việc lưu hành tiền giả, Cơ quan điều tra xác định từ ngày 11-13/10/2023, nhóm bị can thông qua mạng xã hội đã mua 17 triệu đồng tiền giả của thanh niên chưa rõ lai lịch với giá 4 triệu đồng.

Sau đó, Văn thuê ô tô chở Tuyền, Lợi mang tiền giả đi đổi bằng cách mua hàng hóa của một số người buôn bán dọc các tuyến đường, các khu chợ thuộc các tỉnh Long An, Tiền Giang, Tây Ninh. Sau khi các nạn nhân thối lại tiền thật, nhóm này kiếm lời và chia nhau tiêu xài.