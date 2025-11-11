Toyota ra mắt HiLux 2026 - đối thủ đáng gờm của Ford Ranger

(VTC News) -

Toyota vừa chính thức trình làng thế hệ thứ 9 của HiLux - mẫu bán tải vốn được xem là “ông vua” trong phân khúc. Thay vì chạy theo những mong đợi từ giới truyền thông về một cuộc cách mạng thiết kế, Toyota tập trung vào nhu cầu thực tế của khách hàng: Bền bỉ, tiện dụng và ngày càng hiện đại.

Toyota HiLux 2026 sở hữu ngoại hình “Cyber Sumo”, công nghệ hybrid 48V. (Nguồn: Toyota)

Ngoại thất HiLux 2026 mang phong cách “Cyber Sumo” với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED sắc sảo và đèn hậu đồ họa mới. Thùng xe được bổ sung bậc lên xuống phía sau cùng tay nắm thùng hàng mới, thậm chí có hỗ trợ đóng/mở điện ở bản cao cấp.

Bên trong, khoang lái lấy cảm hứng từ Toyota Prado - hiện đại hơn với màn hình trung tâm cảm ứng 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch (SR5 trở lên), ghế chỉnh điện 8 hướng và tùy chọn bọc da.

Về công nghệ, HiLux 2026 được trang bị hệ thống mild-hybrid 48V từ bản SR số tự động trở lên. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, Toyota giới thiệu phiên bản Hilux Travo-e chạy điện hoàn toàn, với hệ thống dual-motor EV dự kiến ra mắt trong năm 2026.

Hệ thống an toàn cũng được nâng cấp mạnh mẽ: Trợ lực lái điện (EPAS), phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và camera đa góc nhìn trên bản SR5 trở lên.

HiLux 2026 hướng tới nâng cao trải nghiệm người dùng. (Nguồn: Toyota)

Toyota khẳng định HiLux 2026 không phải để gây ấn tượng trên mặt báo, mà để phục vụ những người thực sự cần một chiếc bán tải mạnh mẽ, đáng tin cậy cho công việc và cuộc sống hàng ngày.

Về giá bán, Toyota Việt Nam chưa công bố mức giá chính thức cho Hilux 2026. Tuy nhiên, dự kiến sẽ cao hơn thế hệ trước là bản Hilux Rogue 2024 - từng có giá khoảng 900 triệu đồng trước phí lăn bánh.

Hilux 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục là đối thủ đáng gờm của Ford Ranger tại Việt Nam.