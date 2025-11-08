Ford ra mắt phiên bản đại lý mới - xem xe tại nhà, trả tiền online

Theo Ford, Ford Signature 2.0 giúp khách hàng kết nối liền mạch giữa việc mua hàng trực tuyến và tại đại lý.

Mô hình đại lý mới cho phép khách hàng tuỳ chỉnh xe, kiểm tra giá và thanh toán toàn bộ giao dịch ngay trên nền tảng số của đại lý địa phương. Từ việc xem xe tại nhà đến hoàn tất thủ tục trực tiếp tại showroom, mọi trải nghiệm đều được thiết kế để thuận tiện và cá nhân hóa tối đa.

Phiên bản đại lý mới không chỉ là bản nâng cấp về mặt hình ảnh, mà còn là phương pháp tiếp cận toàn diện, giúp khách hàng cảm thấy được trân trọng ngay từ lần ghé thăm đầu tiên. Thiết kế mới tích hợp khoa học hành vi và lấy con người làm trung tâm.

Theo nghiên cứu của Cox Automotive năm 2024, 55 - 60% người mua xe bắt đầu hành trình trực tuyến, trong khi 40 - 45% vẫn đến đại lý trực tiếp. Ford Signature 2.0 được phát triển để đáp ứng cả 2 xu hướng này.

Tiêu chuẩn mới đảm bảo sự đồng bộ thương hiệu trên toàn thế giới, đồng thời hỗ trợ đội ngũ tư vấn chia sẻ sản phẩm và công nghệ mới. Ford cũng triển khai chương trình đào tạo trải nghiệm khách hàng cho nhân viên đại lý toàn cầu.

Không gian trải nghiệm tại đại lý Ford Signature 2.0 - nơi khách hàng có thể khám phá xe, công nghệ và phong cách sống ngay từ lần ghé thăm đầu tiên. (Nguồn: Ford)

Ford Signature 2.0 được xây dựng trên 4 nguyên tắc cốt lõi: Thấu hiểu khách hàng thông qua không gian tiếp đón riêng biệt và đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp; phục vụ linh hoạt ở bất kỳ đâu theo lựa chọn của khách hàng; vận hành hiệu quả với thiết kế tối ưu hóa quy trình làm việc; và mang đến trải nghiệm thương hiệu sống động giúp khách hàng khám phá sản phẩm, công nghệ một cách trực quan.

Hơn 20 đại lý tại 10 quốc gia sẽ áp dụng tiêu chuẩn mới vào cuối năm nay. Tại Việt Nam, Huế Ford sẽ khai trương theo Ford Signature 2.0 vào tháng 12/2025. Các đại lý khác sẽ nâng cấp từ năm 2026.