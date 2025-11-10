  • Zalo

Palisade, Tucson, Santa Fe ưu đãi cao nhất 200 triệu đồng trong tháng 11

Thứ Hai, 10/11/2025
Hyundai Palisade ưu đãi 200 triệu đồng, Santa Fe ưu đãi 180 triệu đồng, nâng bảo hành lên 8 năm hoặc 12 vạn km tuỳ theo điều kiện nào đến trước.

Tháng 11, Hyundai Thành Công Việt Nam công bố chương trình khuyến mãi: “Bảo hành 8 năm - An tâm vận hành” với các mẫu xe nổi bật.

Cụ thể, tất cả các phiên bản của Hyundai Santa Fe, Hyundai Accent, Hyundai Stargazer và Hyundai Grand i10 sẽ được hưởng chế độ bảo hành 8 năm/120.000 km, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Đối với các mẫu xe Hyundai Palisade, Hyundai Tucson và Hyundai Creta khách hàng sẽ được ưu đãi giảm giá tiền mặt lên tới 200 triệu đồng.

Mẫu xe động cơ dầu diesel Hyundai Palisade đang có mức ưu đãi lên tới 200 triệu đồng

Các khách hàng khi lựa chọn các sản phẩm trên còn được hưởng các chương trình ưu đãi khác, bao gồm: Giảm giá trực tiếp tiền mặt, tặng thẻ Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim trị giá 10.000.000 đồng.

Danh sách các mẫu xe và chương trình khuyến mãi:

STTModelGiá trị khuyến mại tối đa (VNĐ)Chi tiết ưu đãi
1Hyundai Accent64.000.000Giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV & Đại lý, Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và giá trị của gói Gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tuỳ điều kiện nào tới trước).
2Hyundai Stargazer86.000.000Giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV & Đại lý, Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và giá trị của gói Gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tuỳ điều kiện nào tới trước).
3Hyundai Santa Fe180.000.000Giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV & Đại lý, Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và giá trị của gói Gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tuỳ điều kiện nào tới trước).
4Hyundai Creta49.000.000Giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV & Đại lý, kèm Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim.
5Hyundai Tucson58.000.000Giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV & Đại lý, kèm Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim.
6Hyundai Palisade200.000.000Giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV & Đại lý, kèm Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim.
7Hyundai Grand i10 Bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tuỳ điều kiện nào tới trước)
