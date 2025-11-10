Palisade, Tucson, Santa Fe ưu đãi cao nhất 200 triệu đồng trong tháng 11

(VTC News) -

Tháng 11, Hyundai Thành Công Việt Nam công bố chương trình khuyến mãi: “Bảo hành 8 năm - An tâm vận hành” với các mẫu xe nổi bật.

Cụ thể, tất cả các phiên bản của Hyundai Santa Fe, Hyundai Accent, Hyundai Stargazer và Hyundai Grand i10 sẽ được hưởng chế độ bảo hành 8 năm/120.000 km, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Đối với các mẫu xe Hyundai Palisade, Hyundai Tucson và Hyundai Creta khách hàng sẽ được ưu đãi giảm giá tiền mặt lên tới 200 triệu đồng.

Mẫu xe động cơ dầu diesel Hyundai Palisade đang có mức ưu đãi lên tới 200 triệu đồng

Các khách hàng khi lựa chọn các sản phẩm trên còn được hưởng các chương trình ưu đãi khác, bao gồm: Giảm giá trực tiếp tiền mặt, tặng thẻ Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim trị giá 10.000.000 đồng.

Danh sách các mẫu xe và chương trình khuyến mãi: