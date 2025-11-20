(VTC News) -

Trong bối cảnh nhiều hãng xe đua nhau ra mẫu sản phẩm mới chỉ sau 3 - 4 năm, Toyota lại chọn con đường ngược lại: Kéo dài vòng đời các mẫu xe chủ lực lên trung bình 9 năm, thay vì 7 năm như hiện tại và 5 năm như trước kia.

Thông tin này mới được báo Nikkei Asia tiết lộ, dựa trên kế hoạch nội bộ mà Toyota bắt đầu triển khai.

Đây không phải là quyết định bất ngờ, mà là bước đi chiến lược để ông lớn ngành ô tô Nhật Bản thích nghi với thời đại xe được định nghĩa bằng phần mềm (software-defined vehicle) và tình trạng đơn đặt hàng chồng chất kéo dài nhiều năm.

Trước đây, Toyota thường thay đổi hoàn toàn thế hệ xe sau khoảng 5 năm. Sang thập niên 2000, thời gian được kéo lên 7 năm nhờ chất lượng và độ bền được cải thiện.

Chẳng hạn, phiên bản hiện tại của dòng xe RAV4 được hãng kéo dài tuổi thọ thêm 7 năm, và phải đến năm tài khóa 2025 (bắt đầu từ tháng 4/2025) mới có thế hệ hoàn toàn mới.

Lý do lớn nhất khiến Toyota tự tin kéo dài vòng đời đối với các dòng xe của mình chính là khả năng cập nhật phần mềm từ xa. Thay vì phải chờ thế hệ mới để có tính năng an toàn tiên tiến hơn, giao diện hiện đại hơn hay thậm chí tăng công suất động cơ, khách hàng chỉ cần kết nối xe và nhận bản cập nhật qua OTA (over-the-air) giống như cập nhật điện thoại.

Dòng xe Camry thế hệ mới nhất vừa ra mắt tại Mỹ là ví dụ điển hình. Thay vì thay đổi toàn bộ nền tảng, Toyota chọn nâng cấp sâu và bổ sung hàng loạt tính năng bằng phần mềm.

Chiến lược này còn giúp giải quyết bài toán chờ đợi xe kéo dài hiện nay. Chẳng hạn, một số xe dòng Land Cruiser phải mất tới 3 - 4 năm kể từ thời điểm xuất xưởng mới đến được tay khách hàng ở những thị trường ngoài Nhật Bản. Thậm chí, có trường hợp nhận xe cũ đúng lúc thế hệ mới ra mắt, khiến người mua ấm ức.

Do đó, kéo dài vòng đời phương tiện được Toyata xem là giải pháp giảm tình trạng “mới nhận xe đã cũ”, đồng thời giúp giá trị xe cũ được duy trì tốt hơn vì không bị thế hệ mới làm tụt giá nhanh.

Để thực hiện kế hoạch, Toyota sẽ thay đổi cả cách định giá bán sỉ tại đại lý. Trước đây, giá sỉ thường giảm dần theo tuổi đời mẫu xe, giúp đại lý dễ thở hơn vào cuối vòng đời của phương tiện nhờ chiết khấu cao.

Giờ đây, hãng sẽ linh hoạt điều chỉnh giá sỉ tùy theo từng mẫu xe và tình hình thực tế, thay vì giảm đều theo năm. Dù vậy, Toyota cam kết mức giá sỉ trung bình trong suốt 9 năm sẽ không thay đổi để các đại lý không bị thiệt.

Không phải đại lý nào cũng ủng hộ kế hoạch trên. Khoảng 230 đại lý độc lập tại Nhật đã phản đối vì lo ngại biên lợi nhuận bị ảnh hưởng khi giá sỉ không giảm đều như cũ.

Tuy nhiên Toyota vẫn quyết đẩy mạnh kế hoạch và xem đây là cách để duy trì doanh số ổn định, giữ vững vị thế trong cuộc đua điện khí hóa.