Toyota ưu đãi lớn nhất năm cho dải sản phẩm HEV, tiết kiệm đến 77 triệu đồng

(VTC News) -

Xe HEV bứt phá – Toyota giữ vững vị thế tiên phong

Từ đầu năm đến nay, phân khúc xe HEV tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt. Theo báo cáo từ VAMA, lũy kế 3 quý đầu năm, doanh số phân khúc HEV đạt 9.785 xe, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sức bật mạnh mẽ của dòng xe này trên thị trường. Trong bối cảnh đó, Toyota khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc khi chiếm đến gần 58% thị phần. Chỉ tính riêng tháng 9/2025, Toyota đã bán ra 747 xe HEV, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024.

Toyota dẫn đầu mảng xe Hybrid Electric (HEV) tại Việt Nam.

Những con số này cho thấy hiệu quả từ chiến lược tiếp cận đa chiều và mở rộng danh mục sản phẩm HEV của Toyota, khi là hãng tiên phong phủ công nghệ HEV ở hầu hết các phân khúc, từ sedan, SUV đến MPV gồm Corolla Altis, Camry, Corolla Cross, Yaris Cross, Innova Cross, cao cấp hơn là Alphard. Trong đó, Innova Cross là mẫu xe HEV bán chạy nhất thị trường. Lũy kế 9 tháng đầu năm, 2.111 xe Innova Cross HEV đã bán ra và xếp thứ 2 là Corolla Cross HEV với 1.953 xe.

Toyota “tất tay” ưu đãi cho xe HEV, thúc đẩy làn sóng xe xanh tại Việt Nam

Ưu đãi đến 77 triệu đồng khi mua xe Toyota HEV trong tháng 10.

Nhằm tri ân khách hàng và thúc đẩy người dùng dễ dàng tiếp cận với xe HEV, Toyota triển khai chương trình ưu đãi lớn chưa từng có dành riêng cho khách hàng mua xe HEV trong tháng 10/2025. Cụ thể, từ nay đến hết 31/10/2025, khách hàng sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ khi mua Yaris Cross, Corolla Cross, Camry (bao gồm cả phiên bản HEV). Riêng khách hàng mua Yaris Cross HEV còn được tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Như vậy, người dùng sẽ tiết kiệm đến gần 49 triệu đồng khi mua Yaris Cross HEV, 46 triệu đồng với Corolla Cross HEV và đến 77 triệu đồng khi mua Camry HEV TOP.

Nếu lựa chọn mua trả góp bất kỳ mẫu xe HEV nào của Toyota, khách hàng cũng được hỗ trợ lãi suất vay chỉ từ 1,49%/ năm, cố định trong 6 tháng đầu. Đặc biệt, khách hàng bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) để lên đời xe mới với Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV hay Innova Cross HEV tại các đại lý có hoạt động T-Sure trên toàn quốc có thể lựa chọn 1 trong 3 ưu đãi là: lãi suất chỉ từ 0%/năm trong 6 tháng đầu; 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng hoặc miễn phí phụ tùng bảo dưỡng 3 năm hoặc 30.000km (tùy điều kiện đến trước) và dán kính miễn phí.

Nhằm đưa dòng xe HEV đến gần hơn với đông đảo khách hàng, Toyota Việt Nam tổ chức sự kiện trưng bày và lái thử các mẫu xe, bao gồm: Innova Cross HEV, Corolla Cross HEV, Camry HEV, Yaris Cross HEV tại TP.HCM và Hà Nội trong tháng 11. Cụ thể, trong 2 ngày 8 & 9/11 sự kiện sẽ diễn ra tại Aeon Mall Bình Tân, TP.HCM và sau đó trong ngày 15 và 16/11/2025 sẽ diễn ra tại Aeon Mall Hà Đông, Hà Nội.

Ngoài lái thử và trải nghiệm xe HEV, khách hàng còn được khám phá công nghệ TSS qua không gian thực tế ảo AR, tham gia vào các trò chơi tương tác, hiểu thêm về công nghệ HEV, với nhiều phần quà độc quyền. Ban tổ chức cũng rất tâm lý khi bố trí sân chơi riêng cho các bé được thoải mái vui chơi, tạo khoảnh khắc xanh cùng bố mẹ.

Veloz Cross, Avanza Premio và Vios nhận ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ.

Bên cạnh dòng xe HEV, cũng trong tháng 10 này, hãng xe Nhật Bản ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và tương đương 50% lệ phí trước bạ cho Hilux (tất cả các phiên bản). Với hệ thống đại lý rộng khắp cùng nguồn cung ổn định, Toyota sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trong việc lựa chọn mẫu xe phù hợp với chi phí hấp dẫn nhất thị trường.