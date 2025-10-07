Tổng thống Venezuela: Nhóm khủng bố địa phương âm mưu đặt bom đại sứ quán Mỹ

(VTC News) -

Các quan chức cho rằng kế hoạch này là một phần của hoạt động nhằm làm mất ổn định hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

Cụ thể, ông Jorge Rodríguez, trưởng đoàn đàm phán của Venezuela, hôm 6/10 cho biết đã cảnh báo Washington qua ba kênh riêng biệt về một kế hoạch được cho là của "các nhóm cực đoan cánh hữu địa phương" nhằm đặt chất nổ tại đại sứ quán. Theo ông Rodríguez, họ cũng đã thông báo cho một đại sứ quán châu Âu để đảm bảo thông tin được chuyển đến các nhân viên ngoại giao Mỹ.

Các biện pháp an ninh bổ sung đã được triển khai xung quanh cơ sở này, vốn vẫn được Venezuela bảo vệ bất chấp sự vắng mặt của nhân viên ngoại giao Mỹ kể từ khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước bị cắt đứt vào năm 2019.

Đại sứ quán Mỹ tại Caracas. (Ảnh: BNO)

Trong bài phát biểu trên truyền hình sau đó, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho biết các cơ quan tình báo xác nhận mối đe dọa này thông qua hai nguồn tin đáng tin cậy. Thông tin chỉ ra một nhóm cực đoan địa phương đang chuẩn bị tấn công Đại sứ quán Mỹ bằng thiết bị nổ.

Ông Maduro cho biết ông đã đích thân chỉ đạo ông Rodríguez liên hệ với các quan chức Mỹ thông qua tất cả các kênh có sẵn và nhận phản hồi "tích cực". Ông nói thêm rằng quan chức an ninh cấp cao Diosdado Cabello đã triển khai cảnh sát ngoại giao Venezuela để tăng cường an ninh xung quanh đại sứ quán và phối hợp với nhân viên an ninh đồn trú tại đó.

Các thông tin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, các cuộc không kích gần đây của quân đội Mỹ nhằm vào các tàu bị tình nghi buôn bán ma túy ở vùng Caribe.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các hoạt động này, bao gồm các cuộc không kích gần vùng biển Venezuela, là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn chống lại các nhóm như Tren de Aragua, một mạng lưới mà Washington coi là tổ chức khủng bố nước ngoài có liên hệ với chính quyền Maduro.

Hôm 5/10, ông Trump cho biết Mỹ có thể chuyển các nỗ lực chống các băng đảng "từ biển vào đất liền", đồng thời tuyên bố rằng các cuộc không kích gần đây đã ngăn chặn các tuyến đường biển và những kẻ buôn bán ma túy sẽ "buộc phải di chuyển bằng đường bộ".