Venezuela tập trận quân sự bằng tiêm kích Nga giữa căng thẳng với Mỹ

(VTC News) -

Hơn 2.500 binh sĩ được huy động tại đảo La Orchila, Venezuela cho cuộc tập trận 3 ngày mang tên Sovereign Caribbean 200, bao gồm diễn tập trên không, trên biển và trên bộ. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino, 12 tàu hải quân, 22 máy bay và khoảng 20 xuồng chiến đấu tham gia cuộc tập trận này.

Truyền hình quốc gia Venezuela cũng phát sóng cảnh xuồng đổ bộ đưa lính lên bờ, tàu chiến tuần tra ngoài khơi và tiêm kích bay lượn trên biển.

Venezuela công bố hình ảnh máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 do Nga sản xuất.

Song song đó, Venezuela còn trình diễn nhiều tiêm kích Sukhoi Su-30 MK2 do Nga chế tạo, được trang bị tên lửa chống hạm Kh-31. Không quân nước này đăng video trên Instagram cho thấy các tên lửa gắn dưới cánh trước khi máy bay cất cánh. Một phần đoạn video đã xuất hiện trên mạng từ năm 2024, song chưa rõ thời điểm còn lại được ghi hình.

Ông Padrino khẳng định cuộc tập trận là phản ứng trực tiếp trước việc Mỹ triển khai lực lượng hải quân, trong đó có ba tàu khu trục lớp Arleigh Burke, tuần dương hạm Lake Erie, tàu đổ bộ USS Iwo Jima và một tàu ngầm hạt nhân, đến khu vực. Washington nói đây là chiến dịch chống buôn ma túy, nhưng Tổng thống Nicolás Maduro cho rằng Mỹ muốn “thay đổi chế độ".

Mỹ từ lâu cáo buộc ông Maduro dính líu buôn ma túy và treo thưởng 50 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông. Caracas tuyên bố đã triển khai hàng triệu dân quân trên khắp đất nước này, với lời cảnh báo của ông Maduro rằng “không đế quốc nào có thể xâm phạm mảnh đất thiêng liêng Venezuela".

Các cuộc tập trận diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quân đội đã đánh chìm tổng cộng ba tàu thuyền ở Caribe, cáo buộc chở ma túy từ Venezuela. Theo chính quyền Mỹ, đợt tấn công đầu tiên hôm 2/9 nhằm vào tàu có liên quan đến băng đảng Tren de Aragua, khiến 11 người thiệt mạng. Hai vụ tấn công khác trong tuần tiếp tục được ông Trump mô tả là “chống khủng bố ma túy”, làm 3 người chết.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Venezuela sở hữu 21 tiêm kích Su-30 MK2 và cả phiên bản tên lửa Kh-31 chống radar, nhưng tình trạng thực tế không rõ do khó khăn kinh tế kéo dài ảnh hưởng đến bảo trì và trang bị. Một báo cáo của NGO Control Ciudadano cũng chỉ ra tình trạng “thiếu minh bạch” và nguy cơ “lỗi hệ thống, bảo dưỡng kém và thiếu phụ tùng” trong không quân Venezuela.

Dù căng thẳng leo thang, Đặc phái viên Richard Grenell của ông Trump hôm thứ Ba vẫn nói rằng Mỹ tin còn cơ hội đạt thỏa thuận với Venezuela để tránh chiến tranh.