Tổng thống Trump: Quân đội Mỹ sẽ đối phó với 'kẻ thù từ bên trong'

(VTC News) -

Phát biểu trong cuộc họp khẩn với các chỉ huy quân sự cấp cao tại căn cứ Quantico, bang Virginia, ngày 30/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sử dụng quân đội để đối phó với cái mà ông gọi là “kẻ thù từ bên trong”.

Ông nhấn mạnh kế hoạch “chỉnh đốn” những thành phố có tỷ lệ tội phạm cao, đồng thời cho biết đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth rằng Mỹ “nên dùng một số thành phố nguy hiểm này làm bãi huấn luyện cho quân đội”, ám chỉ các đô thị do Đảng Dân chủ điều hành.

Ông nói với các tướng lĩnh và đô đốc: “Có vẻ những nơi mà phe Dân chủ điều hành, San Francisco, Chicago, New York, Los Angeles, đều là những nơi rất nguy hiểm. Và chúng ta sẽ chỉnh đốn từng nơi một".

Ông Trump phát biểu tại cuộc họp với các tướng lĩnh quân sự cấp cao.

Trong những tuần gần đây, ông Trump đã ra lệnh điều động binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles, Washington, Chicago và Portland, bang Oregon, để hỗ trợ kiểm soát nhập cư và chống tội phạm. Các lãnh đạo chính trị địa phương phản đối, nhiều người nhấn mạnh rằng tỷ lệ tội phạm bạo lực đã giảm mạnh trong những năm gần đây sau khi tăng vọt trong đại dịch COVID-19.

Thống đốc bang California Gavin Newsom, gọi việc triển khai này là “phi pháp và vô đạo đức”.

Thống đốc bang Illinois, ông J.B. Pritzker, kêu gọi ông Trump “ngừng sử dụng binh sĩ và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) để xâm nhập và phá rối các thành phố Mỹ”.

Quan chức bang Oregon đang tìm cách xin lệnh cấm. Trong khi đó, một thẩm phán liên bang tại California đã phán quyết việc triển khai quân lính tới Los Angeles vi phạm Đạo luật Posse Comitatus, một đạo luật có từ 150 năm trước, giới hạn vai trò của quân đội liên bang trong việc thực thi pháp luật trong nước.

Ngược lại, các thống đốc thuộc Đảng Cộng hòa lại hoan nghênh động thái này.

Cuộc họp các lãnh đạo quân sự cấp cao do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth triệu tập. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng Vệ binh Quốc gia thường phải tuân thủ Đạo luật Posse Comitatus 1878 (cấm quân đội thực hiện các chức năng thay cảnh sát trên lãnh thổ Mỹ).

Tuy nhiên, các chuyên gia luật cho rằng việc ông Trump vận dụng Đạo luật Chống Nổi loạn (Insurrection Act) và các quy định khẩn cấp khác cho phép triển khai quân đội đối phó với tình trạng bất ổn đã đẩy quyền lực hành pháp đến giới hạn.

Rosa Brooks, giáo sư luật tại Đại học Georgetown, nói với NPR: “Điều này khiến người dân Mỹ ngày càng quen với ý tưởng rằng việc có binh sĩ có vũ trang trên đường phố Mỹ là chuyện bình thường. Điều đó có gây sợ hãi, có khiến người dân thấy bị đe dọa không? Với nhiều người, câu trả lời là có”.

Cuộc họp khẩn tướng lĩnh Mỹ khắp toàn cầu ở Quantico gây chú ý đặc biệt tại Mỹ. Trong bài phát biểu của mình, ông Trump chỉ trích chính quyền Biden và ca ngợi các lãnh đạo quân sự mà ông cho rằng sẽ “đập tan mọi mối nguy và nghiền nát mọi mối đe dọa tới tự do của chúng ta”.

Thượng nghị sĩ Jack Reed, thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ trong Thượng viện, cho rằng việc Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth nói với các sĩ quan, “hoặc tuân theo quan điểm chính trị của ông ấy, hoặc từ chức”, là “cực kỳ nguy hiểm”.

Thiếu tướng Paul D. Eaton, cựu chỉ huy trong chiến tranh Iraq, cáo buộc Lầu Năm Góc dàn dựng “một vở kịch chính trị”.

Tướng Eaton nói với tờ The New York Times rằng: “Pete Hegseth đã chi hàng triệu USD để triệu tập toàn bộ tướng lĩnh và đô đốc của chúng ta đến đây chỉ để than phiền về râu ria, khoe khoang số lần hít xà, và để ông Donald Trump đưa ra những lời phàn nàn mang tính phe phái."