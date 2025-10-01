Chính phủ Mỹ đóng cửa từ 0h ngày 1/10

(VTC News) -

Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa hôm 1/10, sau khi các nghị sĩ Đảng Dân chủ từ chối ủng hộ kế hoạch của Đảng Cộng hòa về việc gia hạn ngân sách cho các bộ liên bang, trừ khi họ giành được một loạt ngân sách tập trung vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Hai đảng tranh cãi kéo dài đến tận vài giờ trước khi ngân sách hết hạn vào nửa đêm, cuối cùng Thượng viện không thông qua được các dự luật của cả hai đảng để duy trì ngân sách.

Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa. (Ảnh minh họa)

Lần đóng cửa này là lần đầu tiên kể từ lần đóng cửa 35 ngày bắt đầu vào tháng 12/2018 và kéo dài sang năm mới, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Sự việc diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ đang tìm cách lấy lại vị thế với cử tri, những người đã bầu ông Trump vào năm ngoái và khiến đảng này bị đẩy xuống vị trí thiểu số tại cả hai viện của Quốc hội.

Các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã lên lịch cho một vòng bỏ phiếu khác về hai dự luật tài trợ vào sáng 1/10, với mục tiêu được nêu rõ là "tạo cơ hội" cho đảng Dân chủ thay đổi ý định.

Nhà Trắng ứng phó với mối đe dọa đóng cửa chính phủ bằng cách công bố kế hoạch sa thải hàng loạt nhân viên liên bang nếu ngân sách bị cắt giảm. "Khi đóng cửa chính phủ, chúng ta phải sa thải rất nhiều người", ông Donald Trump phát biểu trước đó.

Các lãnh đạo đảng Dân chủ cho biết họ sẽ không lùi bước, nhưng đã xuất hiện những dấu hiệu bất đồng. Một số người lo ngại về những gì chính quyền Trump có thể làm khi chính phủ đóng cửa. Luật liên bang cho phép các cơ quan và bộ ngành có một số quyền tự quyết định hoạt động nào sẽ tiếp tục khi ngân sách hết hạn.