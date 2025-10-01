Họp khẩn với tướng lĩnh cấp cao, Tổng thống Trump, Bộ trưởng Hegseth nói gì?

(VTC News) -

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Tổng thống Donald Trump phát biểu trước hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc từ khắp nơi trên thế giới trong sự kiện bất ngờ do ông Hegseth khởi xướng nhằm củng cố tầm nhìn của ông đối với Bộ Quốc phòng.

Việc tập hợp nhiều tướng lĩnh và đô đốc cùng một lúc là rất bất thường. Sự kiện này diễn ra chỉ vài giờ trước khi Chính phủ Mỹ có nguy cơ bị đóng cửa một phần vào ngày 1/10.

Các tướng lĩnh cấp cao Mỹ dự họp khẩn tại Quantico (bang Virginia).

Đề cao yếu tố thể lực

Đứng trước khán phòng gồm sĩ quan cấp cao của quân đội Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth tuyên bố quân đội Mỹ sẽ yêu cầu những người thuộc hàng ngũ quân đội đáp ứng được "tiêu chuẩn cao nhất dành cho nam giới" và phải đạt trên 70% tiêu chuẩn trong bài kiểm tra về thể lực tại đơn vị.

“Tôi không muốn con trai tôi phục vụ cùng những người lính có thể lực yếu kém hoặc trong đơn vị chiến đấu với những nữ quân nhân không đáp ứng được tiêu chuẩn thể lực như nam giới hoặc những quân nhân không thành thạo về vũ khí, nền tảng, nhiệm vụ được giao. Các tiêu chuẩn phải thống nhất, không phân biệt giới tính và chiều cao”, ông Hegseth nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu tại cuộc gặp tướng lĩnh và đô đốc Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Thậm chí, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ còn nhấn mạnh ông thể chấp nhận những "những tướng lĩnh và đô đốc béo phì" hay binh lính thừa cân trong đội hình chiến đấu.

“Tôi hoàn toàn không thể chấp nhận khi nhìn thấy những vị tướng và đô đốc béo phì trong hành lang Lầu Năm Góc hay lãnh đạo bộ tư lệnh trên khắp đất nước, trên thế giới. Đó là hình ảnh xấu. Điều đó thật tệ hại và đó không phải là con người chúng ta", ông Hegseth cho hay.

Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Hegseth công bố kế hoạch cải tổ Văn phòng Tổng thanh tra và Chương trình Bình đẳng cơ hội tại Lầu Năm Góc. Ông Hegseth nhấn mạnh sẽ loại bỏ các khiếu nại vô lý, khiếu nại ẩn danh và những thủ tục kéo dài, nhằm đảm bảo hệ thống công bằng nhưng không bị lạm dụng.

Chưa dừng lại ở đó, ông Hegseth cho biết Bộ Quốc phòng đang bắt đầu "xem xét toàn diện" cách sử dụng những từ ngữ như bắt nạt, quấy rối và lãnh đạo độc hại. Đồng thời, ông nói thêm những thuật ngữ đó được "vũ khí hóa" để làm suy yếu các chỉ huy quân sự đang hoạt động hiệu quả.

Các sĩ quan quân đội cấp cao cũng được yêu cầu "làm điều danh dự và từ chức" nếu họ không đồng ý với quan điểm của ông về sự đa dạng trong quân đội, quy định tiêm vắc-xin COVID-19 hoặc những lời chỉ trích đối với người chuyển giới.

Ông Hegseth nhân cơ hội này chỉ trích nhiều sĩ quan cấp tướng đã nghỉ hưu, bao gồm cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Lục quân đã nghỉ hưu Mark Milley và Tướng Thủy quân Lục chiến Mỹ Frank McKenzie.

Tuy nhiên, trong thời gian Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth phát biểu, phần lớn sĩ quan quân đội cấp cao đều chọn im lặng, ngoại trừ một vài khoảnh khắc cười khúc khích hoặc vỗ tay rải rác. Và tiếng vỗ tay rải rác xuất hiện lần cuối cùng sau khi ông Hegseth kết thúc bài phát biểu, rời sân khấu.

Đề cao giải pháp sa thải

Trái ngược với Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng thống Trump mở đầu bài phát biểu bằng việc chỉ trích cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Lục quân đã nghỉ hưu Mark Milley và cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Mark Esper. Đồng thời, ông đe dọa sẽ sa thải những vị tướng mà ông không ưa.

"Lần trước chúng ta có những người thực sự tệ hại. Tôi đã tái thiết quân đội, toàn bộ quân đội và tôi đã có những người phi thường để làm điều đó. Nhưng tôi vẫn còn giữ lại một số người tệ hại ở cấp cao, như Milley, Mattis và Esper", ông Trump chỉ trích.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump cho biết thêm một số cựu quan chức từ chính quyền của ông trong nhiệm kỳ đầu tiên đã được đảng Cộng hòa đề cử, nhưng ông vẫn không hài lòng với họ, đặc biệt ông gọi Esper là "thật kinh khủng". Tổng thống cũng nhấn mạnh, nếu có một vị tướng hoặc đô đốc ông không thích, ông sẽ sa thải họ ngay lập tức.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ đã có chi phí để gặp gỡ đô đốc và tướng lĩnh cấp cao tại Quantico sau khi rời buổi họp này. Tổng thống nói thêm cuộc họp này là "một điều tốt; một sự kiện như thế này chưa từng được tổ chức trước đây".

Mỹ dự chi hơn 1.000 tỉ USD cho quân đội trong năm tài khóa 2026.

Trong hơn 40 phút phát biểu đầu tiên, nhà lãnh đạo Mỹ dường như lan man qua nhiều chủ đề, chỉ thỉnh thoảng nói những lời được chuẩn bị sẵn. Điều này cũng giống với hầu hết những bài phát biểu khác của ông.

Ông đề cập đến quyết định đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ và những hậu quả xảy ra tiếp theo với Associated Press; những nỗ lực thất bại của ông nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza và Ukraine; nỗ lực giành giải Nobel Hòa bình; tình yêu của ông dành cho từ "thuế quan"; đánh giá của ông về cựu Tổng thống Joe Biden là "bút tự động "; tình yêu của ông dành cho chương trình truyền hình thập niên 1950 "Chiến thắng trong chiến tranh"; và những thiếu sót của tàu Hải quân.

Có lúc ông nhớ lại khoảnh khắc ra lệnh bố trí hai tàu ngầm hạt nhân ở vị trí chiến lược gần Nga để đáp trả những phát biểu mà ông cho là mang tính khiêu khích từ Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Cuối cùng, Tổng thống Trump ám chỉ Bộ Quốc phòng nên sử dụng "các thành phố nguy hiểm làm nơi huấn luyện" cho quân đội và Vệ binh Quốc gia cũng như tiết lộ chính quyền của ông đang cân nhắc việc mở rộng quân đội.

“Chúng tôi đang cân nhắc việc mở rộng quy mô vì chúng tôi có quá nhiều người. Thật tuyệt khi có thể loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn vì bất kỳ lý do nào", ông Trump cho hay. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cũng không hài lòng với những người trước đây từng giữ chức vụ cao trong quân đội.