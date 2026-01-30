Tổng thống Trump: Nga sẽ ngừng tấn công Ukraine 1 tuần

Phát biểu tại cuộc họp nội các tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đích thân yêu cầu Tổng thống Nga Putin ngừng tấn công vào Kiev và các thành phố, thị trấn trong một tuần vì Ukraine đang phải đối mặt với thời tiết giá lạnh kỷ lục. Ông Trump cho biết thêm, đề nghị của ông đã được Tổng thống Nga Putin chấp nhận.

Ông Trump cho biết: “Họ nói rằng chưa bao giờ trải qua cái lạnh như thế. Cá nhân tôi đã yêu cầu Tổng thống Putin không bắn vào Kiev và các thị trấn khác trong một tuần. Và ông ấy đã đồng ý. Tôi phải nói với các bạn, điều đó thật tuyệt vời. Nhiều người nói, ‘đừng phí công gọi điện, ông sẽ không đạt được điều đó đâu’, nhưng ông ấy đã đồng ý làm điều đó và chúng tôi rất vui vì ông ấy đã làm vậy”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các đồn đoán rằng Kiev và Moscow đã đạt được một sự tạm dừng không chính thức đối với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, dù cả hai bên chưa công khai xác nhận.

Bình luận về phát biểu của ông Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev “kỳ vọng thỏa thuận sẽ được thực hiện”, đồng thời nhấn mạnh các bước giảm căng thẳng có thể góp phần tạo tiến triển hướng tới chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, tình hình trên thực địa vẫn phức tạp. Đêm 28/1, lực lượng Nga bị cho là đã tiến hành một cuộc tấn công vào Kiev, nằm trong chiến dịch nhắm vào hạ tầng năng lượng Ukraine giữa mùa đông khắc nghiệt.

Lời kêu gọi tạm dừng được đưa ra trong bối cảnh trong suốt mùa Đông, Nga đã tiến hành tấn công nhắm vào hệ thống điện khiến Ukraine đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Nga hiện chưa đưa ra bình luận về bất kỳ lệnh ngừng bắn hay tạm dừng tấn công nào.

Ukraine hiện đang phải trải qua mùa Đông khắc nghiệt, nhiệt độ được dự báo sẽ giảm mạnh trong thời gian dài bắt đầu từ cuối tuần này với nhiệt độ ban đêm dưới âm 20 độ C.

Quang Trung/VOV-Washington