Tin tình báo giúp Mỹ, Israel ám sát lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei

(VTC News) -

Thông tin tình báo về cuộc họp giữa Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei và các cố vấn tạo ra “cơ hội vàng” cho Mỹ và Israel tổ chức cuộc tấn công. Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh triển khai chiến dịch ngay sau nửa đêm tại Washington (ban ngày ở Iran), hai ngày sau các cuộc đàm phán không đạt kết quả tại Geneva do Oman làm trung gian.

Chiến dịch bắt đầu khoảng 6 giờ sáng 28/2 tại Israel, khi các chiến đấu cơ mang theo vũ khí tầm xa và độ chính xác cao cất cánh khỏi căn cứ. Khoảng hai giờ năm phút sau, vào lúc 9h40 sáng tại Tehran, tên lửa tầm xa đánh trúng khu nhà mục tiêu, theo New York Times (NYT).

Reuters cho biết CIA đã theo dõi ông Khamenei trong nhiều tháng, xác định vị trí và quy luật di chuyển của ông. Ban đầu, lãnh tụ Iran dự kiến họp vào tối thứ Bảy, nhưng tình báo Israel phát hiện cuộc họp diễn ra vào sáng cùng ngày tại một khu phức hợp lãnh đạo ở trung tâm Tehran, khiến thời điểm tấn công được đẩy lên sớm. CIA xác nhận chắc chắn rằng ông Khamenei có mặt tại địa điểm này.

Hình ảnh vệ tinh được cho là thể hiện khu ông Khamenei ở và bị tấn công khi đang họp.

NYT dẫn lời một quan chức quốc phòng Israel cho biết cuộc không kích được tiến hành đồng thời tại nhiều địa điểm ở Tehran, trong đó có nơi các nhân vật cấp cao thuộc giới chính trị – an ninh Iran đang tập trung. Bất chấp việc Iran có sự chuẩn bị, Israel vẫn đạt được “yếu tố bất ngờ về mặt chiến thuật”.

Khu phức hợp an ninh cao của ông Khamenei tại Tehran bị phá hủy ngay từ đầu chiến dịch, hình ảnh vệ tinh xác nhận địa điểm này đã bị san phẳng.

Đây được xem là bước ngoặt lớn trong 46 năm cầm quyền của chế độ thần quyền Shiite tại Iran, khi các đòn trả đũa của Tehran nhanh chóng làm bùng phát xung đột trên diện rộng ở Trung Đông.

Truyền hình nhà nước Iran xác nhận ông Khamenei qua đời vào rạng sáng Chủ nhật, phát hình ảnh lưu trữ kèm dải băng đen. Cái chết của ông được đánh giá là biến động chính trị lớn, có nguy cơ tạo ra hỗn loạn và khoảng trống quyền lực trong khu vực vốn đã bất ổn.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ trừng phạt những “kẻ sát hại” lãnh tụ tối cao, trong khi Truyền thông Iran cũng đưa tin con gái, con rể và cháu gái của ông Khamenei thiệt mạng.

Người dân biểu tình sau khi ông Ali Khamenei bị sát hại. (Ảnh: Reuters)

Tư pháp Iran xác nhận Ali Shamkhani, cố vấn cấp cao của ông Khamenei, và Tư lệnh IRGC Mohammad Pakpour cũng đã thiệt mạng. Trong khi đó, Ali Larijani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran và là một trong những nhân vật sống sót, tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ.

IRGC khẳng định phản ứng sắp tới sẽ là “chiến dịch tấn công dữ dội nhất trong lịch sử” nhằm vào Mỹ và Israel, đồng thời tuyên bố “bàn tay trả thù của dân tộc Iran sẽ không buông tha”.

Theo NYT, hồi tháng 6 năm ngoái, khi Mỹ lên kế hoạch tấn công các mục tiêu hạt nhân của Iran, Tổng thống Trump từng tuyên bố Washington biết nơi ông Khamenei ẩn náu và có thể tiêu diệt ông. Mạng lưới tình báo khi đó cũng chính là nguồn thông tin được sử dụng trong chiến dịch lần này.