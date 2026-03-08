Tổng thống Putin chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

(VTC News) -

Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chúc nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. (Video: Bộ Ngoại giao Liên bang Nga)

Gửi thông điệp chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đây là ngày lễ luôn được đón nhận với “những cảm xúc tươi sáng và ấm áp nhất”, đồng thời gửi lời yêu thương, biết ơn tới những người phụ nữ. Theo nhà lãnh đạo Nga, sự hào phóng, nhân hậu và trí tuệ của phụ nữ góp phần khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

“Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, tôi xin gửi tới các bạn lời chúc mừng chân thành nhất. Chúng ta luôn đón ngày lễ này với những cảm xúc ấm áp và tốt đẹp. Tôi luôn ngưỡng mộ vẻ đẹp của phụ nữ, đồng thời gửi tới các bạn tình cảm yêu mến, sự trân trọng và lòng biết ơn từ tận đáy lòng".

Tổng thống Nga nhấn mạnh tình yêu của người mẹ luôn ở lại trong trái tim mỗi người, mang lại sự ấm áp và tiếp thêm sức mạnh trong những thời điểm khó khăn của cuộc sống.

Tổng thống Putin tặng hoa cho những phụ nữ thuộc nhiều ngành nghề khác nhau tại Điện Kremlin trước thềm Ngày Quốc tế Phụ nữ. (Nguồn: APT)

"Tâm hồn rộng lượng, nhân hậu và trí tuệ của phụ nữ khiến thế giới trở nên tốt đẹp và ấm áp hơn. Tình yêu của người mẹ luôn ở lại trong trái tim mỗi người, mang lại sự ấm áp, nhân lên niềm vui và tiếp thêm sức mạnh trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống", ông nói.

Tổng thống Putin cũng ca ngợi những thành tựu mà phụ nữ đạt được trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Khi cần thiết, phụ nữ thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ và phẩm chất lãnh đạo, đồng thời luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, chăm lo cho gia đình và nuôi dạy con cái.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng phụ nữ ngày nay vừa gây ấn tượng bởi vẻ đẹp, vừa thể hiện sự chăm chỉ, quyết tâm và bền bỉ trong công việc cũng như cuộc sống. Ông khẳng định nhà nước Nga sẽ tiếp tục tạo điều kiện để phụ nữ có thể hài hòa giữa thiên chức làm mẹ và sự nghiệp, để họ không phải đánh đổi hạnh phúc gia đình vì công việc.

Trong thông điệp, ông Putin cũng gửi lời chúc đặc biệt tới những phụ nữ đang làm nhiệm vụ trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt và tại các khu vực biên giới, Donbass và Novorossiya. Ông bày tỏ sự cảm ơn đối với lòng dũng cảm, tinh thần cống hiến và sự kiên cường của họ trong điều kiện khó khăn.

"Tôi cũng muốn gửi lời chúc đặc biệt tới những phụ nữ đang làm nhiệm vụ trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, làm việc trong điều kiện rất khó khăn tại Donbass, Novorossiya và các vùng biên giới của đất nước. Ở bất cứ đâu, các bạn cũng thể hiện lòng dũng cảm, sự cống hiến và tinh thần kiên cường. Tôi chân thành cảm ơn các bạn".

Kết thúc thông điệp, Tổng thống Nga cho rằng phụ nữ luôn có khả năng sáng tạo, biết dung hòa giữa sự mạnh mẽ và dịu dàng. Theo ông, mong muốn xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái cũng chính là nguồn cảm hứng để xã hội tiếp tục tiến về phía trước. Ông đồng thời chúc phụ nữ luôn hạnh phúc bên những người thân yêu, thành công trong công việc, sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.