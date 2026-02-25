Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Putin

(VTC News) -

Chiều 24/2 tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong khuôn khổ chuyến thăm Nga, thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Tại buổi hội kiến, Tổng thống Putin hoan nghênh Bộ trưởng Lê Hoài Trung dẫn đầu đoàn sang Nga. Tổng thống Putin một lần nữa chúc mừng thành công của Đại hội XIV và đánh giá cao cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm ngay sau Đại hội.

Ông khẳng định việc đồng chí Tô Lâm tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư thể hiện sự tín nhiệm cao của Đảng và nhân dân Việt Nam, bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã chuyển thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Tổng thống Putin, nhấn mạnh Đại hội XIV đã tổng kết sâu sắc 40 năm Đổi mới, xác định mục tiêu và các đột phá chiến lược cho giai đoạn phát triển mới; khẳng định Việt Nam quyết tâm xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, giàu mạnh và hạnh phúc.

Việt Nam mong muốn Liên bang Nga tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, thuỷ chung; việc làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước sẽ đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung thông tin về các định hướng lớn và ba đột phá chiến lược của Đại hội XIV, đánh giá cao việc dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ Việt Nam – Nga phát triển năng động, đạt nhiều kết quả quan trọng thời gian qua. Việt Nam đề nghị tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, dầu khí, hợp tác biển, quốc phòng, kỹ thuật quân sự, khoa học – công nghệ và giao thông vận tải.

Tổng thống Putin khẳng định Nga luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, mong sớm đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Nga và sẵn sàng duy trì trao đổi thường xuyên về các vấn đề chiến lược cũng như hợp tác song phương. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chuyển lời mời Tổng thống Putin thăm Việt Nam; nhà lãnh đạo Nga cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Cũng trong chiều 24/2, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Trong không khí hữu nghị và tin cậy, Bộ trưởng Lê Hoài Trung thông tin về đường lối đối ngoại, các định hướng quan trọng của công tác đối ngoại Việt Nam sau Đại hội XIV, nhấn mạnh vai trò trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên của Nga tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Hai bên rà soát hợp tác song phương, nhất trí nhiều biện pháp nhằm phát huy vai trò đầu mối của hai Bộ Ngoại giao trong củng cố và tăng cường quan hệ hai nước, đồng thời trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.