Ông Putin đề xuất góp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình từ tài sản Nga bị đóng băng

Đề xuất này được Tổng thống Putin đưa ra tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 21/1, trong đó ông nhấn mạnh khoản tiền có thể lấy từ tài sản Nga đang bị Mỹ phong tỏa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/AP)

Theo Tổng thống Putin, Nga có thể chuyển ngay 1 tỷ USD cho tổ chức này, thậm chí trước khi đưa ra quyết định có tham gia trực tiếp vào hoạt động của “Hội đồng Hòa bình” hay không. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moskva có “mối quan hệ đặc biệt với người dân Palestine” và khoản đóng góp trên nhằm hỗ trợ tiến trình phục hồi Dải Gaza.

Ông Putin cho biết số tiền này có thể được lấy từ “tài sản của Nga bị chính quyền Mỹ trước đây phong tỏa”, đồng thời khẳng định Nga “luôn ủng hộ và sẽ tiếp tục ủng hộ mọi nỗ lực nhằm tăng cường ổn định quốc tế”.

Sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất việc thành lập một hội đồng quốc tế nhằm quản lý nguồn tài chính, bảo đảm an ninh và điều phối chính trị tại Dải Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi Israel và phong trào Hamas đạt được lệnh ngừng bắn. Cơ chế này sẽ phối hợp với một chính quyền kỹ trị của Palestine. Ý tưởng được Tổng thống Donald Trump đưa ra sau khi Mỹ làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas vào năm ngoái.

Tổng thống Nga bày tỏ cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì lời mời tham gia sáng kiến, song cho biết Moskva cần thêm thời gian để nghiên cứu đề xuất và tham vấn các đối tác chiến lược trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo hãng tin AP, khoảng 5 tỷ USD trong tổng số gần 300 tỷ USD tài sản của Nga bị phong tỏa trên toàn cầu hiện đang nằm tại Mỹ. Tổng thống Nga Putin ngày 21/1 cho biết phần còn lại của số tài sản Nga bị đóng băng tại Mỹ có thể được sử dụng cho công cuộc phục hồi kinh tế tại các khu vực bị tàn phá bởi xung đột, sau khi Moskva và Kiev đạt được một thỏa thuận hòa bình.