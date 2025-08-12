Tổng thống Nga Putin bao nhiêu lần thăm Mỹ?

(VTC News) -

Kể từ khi lên nắm quyền năm 1999, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có nhiều chuyến thăm đáng chú ý tới Mỹ, phản ánh những giai đoạn thăng trầm trong quan hệ song phương. Chuyến thăm Alaska dự kiến trong tháng 8/2025 – vùng lãnh thổ Nga từng bán cho Mỹ năm 1867 – sẽ là lần đầu tiên ông đặt chân tới bang này và là chuyến thăm thứ tám tới Mỹ với tư cách nguyên thủ quốc gia.

Nhìn lại các chuyến thăm Mỹ trước đây của ông Putin:

2015 – Lần gần nhất Tổng thống Putin tới Mỹ, tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York và hội đàm với Tổng thống Barack Obama. Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí lạnh nhạt, khi ông Obama chỉ trích gay gắt Nga về xung đột ở miền Đông Ukraine và bất đồng sâu sắc về Syria, đặc biệt là số phận của Tổng thống Bashar al-Assad. Chuyến đi diễn ra ngay thời điểm Moskva chuẩn bị can thiệp quân sự để hỗ trợ chính quyền Assad.

2007 – Ông Putin tới nhà riêng của Tổng thống George W. Bush tại Kennebunkport, Maine, giữa bối cảnh căng thẳng liên quan tới kế hoạch Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu, tranh cãi về tình hình dân chủ ở Nga và quy chế của Kosovo. Hai bên thảo luận không chính thức về an ninh hạt nhân, Iran và Triều Tiên. Cựu tổng thống Mỹ Bush sau đó kể lại cuối tuần câu cá với Putin, cho biết hai bên tìm được một số điểm chung, và đùa rằng “Putin là người duy nhất câu được cá”.

2005 – Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại New York, sau đó hội đàm với Tổng thống Bush tại Nhà Trắng. Cuộc gặp bị bao phủ bởi thông tin về cơn bão Katrina tàn phá New Orleans. Ông Putin đề nghị viện trợ và bày tỏ sự ủng hộ. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân ở Iran và Triều Tiên.

2004 – Dự Hội nghị thượng đỉnh G8 tại đảo Sea, Georgia (Mỹ) và tang lễ Tổng thống Ronald Reagan ở Washington. Hai tổng thống Putin và Bush thảo luận về Iraq, một năm sau cuộc tấn công của Mỹ, với việc Nga ủng hộ nghị quyết Liên Hợp Quốc công nhận chính phủ lâm thời Iraq.

2003 – Dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, đồng thời hội đàm với ông Bush tại Trại David, Maryland. ông Putin bày tỏ lo ngại về cuộc xung đột với Iraq nhưng cả hai thể hiện tinh thần hợp tác trong “cuộc chiến chống khủng bố”, bàn về việc mở rộng hợp tác tại Iraq, Afghanistan và lĩnh vực quân sự song phương.

2001 – Chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington, New York và Texas, chỉ hai tháng sau vụ khủng bố 11/9. Ông tham dự họp báo tại CIA, gặp lãnh đạo Quốc hội Mỹ và dự bữa tối thân mật tại trang trại của ông Bush ở Texas.

2000 – Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ tại New York và phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kêu gọi giải quyết vấn đề quốc tế theo hướng đa phương. Ông Putin cũng gặp Tổng thống Bill Clinton, hai bên nhất trí tái cam kết và mở rộng các sáng kiến về kiểm soát và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Chuyến thăm Alaska vào ngày 15/8 tới của ông Putin có thể là một tín hiệu ngoại giao quan trọng, nhất là trong kỳ vọng xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc trong năm 2025.