Ông Trump mong đợi cuộc gặp mang tính xây dựng với Tổng thống Putin tại Alaska

(VTC News) -

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ông dự kiến có cuộc đàm phán mang tính xây dựng với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại tại Alaska.

Kế hoạch dành cho cuộc đàm phán này cũng được trợ lý điện Kremlin Yuri Ushakov xác nhận. Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump "chắc chắn sẽ tập trung thảo luận những phương án nhằm đạt giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc xung đột ở Ukraine". Điện Kremlin cũng hy vọng cuộc gặp tiếp theo giữa hai tổng thống sẽ diễn ra trên đất Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)

Cùng với đó, Tổng thống Trump cho rằng cả Ukraine và Nga sẽ cần nhượng lãnh thổ cho nhau để chấm dứt xung đột. Ông cho rằng trong vài phút đầu tiên của cuộc gặp sẽ biết được liệu có tiến triển khả quan hay không.

Cuộc gặp giữa Putin và ông Trump tại Alaska tuần này diễn ra sau cuộc gặp giữa tổng thống Nga với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff tại điện Kremlin.

Một quan chức Nhà Trắng phát biểu với phóng viên rằng cuộc gặp giữa ông Putin và ông Witkoff diễn ra tốt đẹp và Nga thể hiện sự quan tâm đến việc tiếp tục hợp tác với Mỹ. Tờ Bild của Đức sau đó đưa tin ông Trump có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz để thông báo "cuộc trò chuyện giữa ông Witkoff và ông Putin hiệu quả hơn mong đợi".

Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin dự kiến gặp nhau tại bang Alaska ngày 15/8, trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine kéo dài hơn ba năm. Đây là cuộc gặp đầu tiên của lãnh đạo Mỹ - Nga kể từ tháng 6/2021, kể từ khi cựu Tổng thống Joe Biden gặp ông Putin tại Geneva, Thụy Sĩ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov kỳ vọng cuộc gặp sẽ tạo ra cú hích để hai bên bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Vào ngày 11/8, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova cũng cho biết nước này mong muốn cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin sẽ diễn ra "có hiệu quả và đạt kết quả tuyệt vời".