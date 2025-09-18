Nhân viên quán cà phê bị khách hành hung ở Hà Nội: Công an làm việc với các bên

(VTC News) -

Tối 18/9, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội cho biết, đơn vị làm việc với những người liên quan trong clip nhân viên quán cà phê bị khách hành hung nghi do bị nhắc hút thuốc.

Anh N.M.Đ (28 tuổi), nạn nhân bị hành hung cho biết, khoảng 14h30 ngày 17/9, một nhóm 5-6 người vào sử dụng dịch vụ tại quán cà phê của gia đình anh trong khu đô thị thuộc địa bàn phường Vĩnh Tuy.

Trong nhóm này có 2 người hút thuốc lá dù quán có quy định và đặt biển "khách hàng vui lòng không hút thuốc lá".

"Tôi nhắc nhở nhiều lần, họ tỏ thái độ khó chịu, sau đó một người trong nhóm này ra hiệu cho người ngồi bên cạnh tiến vào quầy thu ngân hành hung tôi", anh Đ. kể lại.

Nam nhân viên bị đánh ngã ra sàn (Ảnh: Chụp màn hình).

Sự việc diễn ra nhanh khiến anh Đ. không kịp phản ứng. Sau tác động mạnh từ người đàn ông, anh Đ. ngã xuống sàn nhà. Một nhân viên khác của quán vội vàng lao vào can ngăn.

Chỉ khi người đàn ông trong nhóm này giơ tay ra hiệu rồi hô 3 tiếng “thôi, thôi, thôi”, người hành hung anh Đ. mới dừng hành vi côn đồ ở khu vực quầy thu ngân.

Gia đình trình nạn nhân đã báo Công an phường Vĩnh Tuy, đồng thời đưa anh Đ. vào bệnh viện để chụp chiếu, khám sức khỏe.

Anh T. (người giơ tay) cho biết anh chưa hề hút thuốc trong quán (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong khi đó, trên mạng xã hội xuất hiện người tên N.V.T. (27 tuổi) xác nhận là người liên quan vụ việc trên.

T. cho biết, anh cùng nhóm bạn vào quán cà phê tại khu đô thị Times City. Khi ở trong quán, bạn T. lấy ra một tẩu thuốc nhưng bị tắc. Sau đó, người này đưa cho T. để "thông" tẩu thuốc này.

Nam thanh niên khẳng định mình chưa hút thuốc trong quán, không phát ra khói. Tuy nhiên, nhóm của anh T. bị nhân viên quán nhắc nhở.

"Nhân viên nói 'ở trong quán không được hút thuốc', tôi không rõ là họ nói ai vì bản thân chúng tôi không hút thuốc", anh T. khẳng định.

Tới lần thứ 2, anh T. cho hay nhân viên này nhắc nhở bằng những lời lẽ xúc phạm anh và nhóm bạn. Vì vậy T. mới bảo "người em" ra khu vực quầy thu ngân để đính chính lại rằng nhóm mình không hút thuốc, chỉ thử tẩu.

Tiếp đó, một người trong nhóm anh T. đi vào khu vực quầy. Theo lời kể của anh T. thì nam nhân viên "trợn mắt, nắm tay, lườm".

"Em tôi bị nóng, kích động, nên đánh lại nhân viên này", T. kể.

"Tôi đã lập tức can ngăn, nói hai bên dừng lại, và em tôi cũng dừng theo", T. nói và cho hay ngay sau đó, anh đã đề nghị được gặp chủ quán để hòa giải nhưng không được.

Còn theo clip từ camera giám sát đang được chia sẻ trên mạng xã hội, "người em" của anh T. đi vào quầy thu ngân trong lúc nam nhân viên đang ngồi cạnh máy tính. Trước khi bị đánh, nam nhân viên không có hành động hay phản ứng gì trước, mà chỉ ngước lên nhìn.