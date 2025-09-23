Những hoạt động nổi bật của Tổng Giám đốc WIPO tại Việt Nam

(VTC News) -

Theo lời mời của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong hai ngày 25 - 26/9, ông Daren Tang, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trọng tâm của chuyến thăm lần này là cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Tổng Giám đốc WIPO.

Ông Daren Tang, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới. (Ảnh: WIPO)

Theo đó, hai bên sẽ trao đổi về xu hướng thế giới về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, định hướng lớn của Bộ KH&CN về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thảo luận một số đề xuất thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Giám đốc WIPO cũng tham dự Hội thảo Giới thiệu chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2025. Hội thảo sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về Báo cáo GII 2025 và kết quả của Việt Nam, các điều chỉnh về phương pháp luận, ý nghĩa của chỉ số, những xu hướng đổi mới sáng tạo và triển vọng đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong những năm tới.

Ông Daren Tang sẽ làm việc với lãnh đạo và cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) và giao lưu, tọa đàm với thế hệ trẻ Việt Nam tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với chủ đề: “WIPO và hành trình kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ Việt Nam”.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Giám đốc WIPO sẽ có cuộc gặp xã giao với lãnh đạo Chính phủ; làm việc với Tập đoàn Viettel, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để thúc đẩy hoạt động hợp tác song phương về sở hữu trí tuệ với các Bộ ngành nói riêng và quan hệ hợp tác với Việt Nam nói chung.