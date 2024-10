Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ: 'Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình' kết nối trái tim yêu nước

Chiều 2/10, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, số 58 Quán sứ Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Lễ ra mắt chương trình chính luận đa phương tiện, đa loại hình Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình.

Chương trình khẳng định vai trò và trách nhiệm của Đài Tiếng nói Việt Nam, cơ quan báo chí chủ lực đi đầu tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước để toàn dân tộc đồng lòng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thị Mai; cùng đại diện các bộ, ban, ngành ở Trung ương... đã tới tham dự buổi lễ.

Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam có Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ, các Phó Tổng Giám đốc Phạm Mạnh Hùng, Vũ Hải Quang, cùng lãnh đạo các đơn vị và cán bộ phóng viên, kỹ thuật viên, nghệ sỹ Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh trong suốt quá trình phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thông qua việc quán triệt, triển khai các Nghị quyết quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đã mang lại những thành tựu quan trọng và to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra tiềm lực và vị thế mới cho đất nước.

Sự lãnh đạo của Đảng đã giúp đất nước vươn mình mạnh mẽ, hướng tới kỷ nguyên mới, khẳng định uy tín và vị thế trên trường quốc tế. Đây là thành tựu to lớn, không chỉ thể hiện qua những bước tiến về kinh tế mà còn qua sự đổi mới toàn diện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hội nghị Trung ương 10, khóa XIII đã xây dựng các văn kiện quan trọng chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó tiếp tục thực hiện những ưu tiên lớn được Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Tiếp tục giữ vững định hướng phát triển đất nước, tạo nền tảng cho sự bứt phá toàn diện trong kỷ nguyên mới”.

Trong đó, nội dung cần tập trung vào công tác động viên và phát huy tối đa nội lực; đặc biệt là nguồn lực con người, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ.

Trong bài phát biểu Bế mạc Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh rõ: “Trung ương thống nhất đánh giá: Với thế và lực đã tích lũy được sau 40 năm Đổi mới, với sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, với những thời cơ, thuận lợi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta đã hội tụ đủ những điều kiện cần thiết và văn kiện Đại hội XIV phải đề ra được định hướng chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để giải phóng toàn bộ sức sản xuất, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, lấy nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người là nền tảng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc Việt Nam”.

"Với trách nhiệm của một cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn nỗ lực đồng hành cùng các định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, thực hiện Hướng dẫn số 168 ngày 23/9/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tuyên truyền những chủ đề lớn, trọng tâm từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng, chính trị và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đài Tiếng nói Việt Nam ra mắt chuỗi chương trình Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình", Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu.

Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình là chuỗi chương trình chính luận đa loại hình, đa phương tiện được triển khai rộng khắp trên các trên tất các các loại hình báo chí và nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chuỗi chương trình tập trung vào việc truyền tải những nội dung quan trọng thông qua các chương trình, bài viết và tọa đàm phân tích sâu sắc, lập luận chặt chẽ, với nội dung tập trung chuyển tải: "Niềm tin mới, khí thế mới" nhấn mạnh bản lĩnh, trí tuệ, đặc biệt là sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước.

Nội dung "Cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế đất nước sau 40 năm đổi mới" chắt lọc, chọn lọc từ kết quả tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới và các nghiên cứu, phân tích, đánh giá, so sánh cụ thể trên các lĩnh vực.

Với nội dung "Thời cơ, thách thức và trách nhiệm lịch sử của Đảng đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới" phân tích, đánh giá những chuyển biến mang tính thời đại của tình hình thế giới, khu vực và các mục tiêu, tầm nhìn, triển vọng phát triển đất nước với các dấu mốc lịch sử 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Về “Vấn đề xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, các chương trình sẽ bàn sâu về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng, đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao, chuyển đổi số cho đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, và rất nhiều nội dung quan trọng khác nữa.

Chương trình có sự đóng góp ý kiến của trí thức, chuyên gia, doanh nhân… trong nước và quốc tế, với những góc nhìn đa chiều về các thách thức hiện tại và tương lai trên con đường Việt Nam đi tới vận hội mới; sẽ là những câu chuyện về hành trình kiến tạo thành công từ những nỗ lực hôm nay.

Trong kế hoạch tổ chức sẽ có các chương trình, sự kiện chính luận nghệ thuật, nhằm tiếp tục góp phần khơi dậy khát vọng vươn tầm của dân tộc Việt Nam.

Chuỗi chương trình này sẽ được thực hiện thành 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 là từ nay đến Đại hội lần thứ XIV của Đảng và giai đoạn 2 là sau Đại hội XIV của Đảng.

“1.000 nhà báo là Hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam, sẽ nỗ lực để sản phẩm báo chí của mình góp phần minh chứng cùng "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình", qua đó góp sức, đồng lòng, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, thể hiện tình yêu, trách nhiệm với tương lai của đất nước.

Chúng tôi hy vọng, chuỗi chương trình “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình” sau khi đăng tải, phát sóng sẽ nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán, thính, độc giả trong và ngoài nước; và đặc biệt là kết nối được những trái tim yêu nước, nặng lòng với sự phát triển của con người Việt Nam và tương lai tươi sáng của Tổ quốc ta trong giai đoạn mới”, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Chương trình chính luận "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình" được triển khai rộng khắp trên các kênh phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam, như: Kênh Thời sự (VOV1), Kênh VOV Giao thông, Kênh Văn hóa - Xã hội (VOV2), Kênh Âm nhạc (VOV3), Kênh Phát thanh Dân tộc (VOV4) với 13 thứ tiếng Dân tộc và Kênh Phát thanh Đối ngoại (VOV5) với 12 thứ tiếng nước ngoài; cùng các Kênh truyền hình: VOVTV, Kênh Thời sự chính trị VTC1, Kênh VTC10, VTC14, VTC16…; các Báo điện tử: VOV.VN và VTC News; Báo in Tiếng nói Việt Nam; trên các nền tảng số VTC Now, VOV Live, VOVmedia và đặc biệt là trên Podcast - nơi Đài Tiếng nói Việt Nam đã và đang phát huy được lợi thế là đơn vị phát hành hàng đầu của đất nước.