Tổng Giám đốc VOV: Báo chí phải góp phần khẳng định niềm tin vào Đại hội Đảng XIV

(VTC News) -

Giữa giờ làm việc sáng 21/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Đỗ Tiến Sỹ và Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng, hai đại biểu chính thức của Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự Đại hội XIV của Đảng tới thăm, động viên phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên VOV đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm báo chí Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ (ngoài cùng bên phải) và Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng (ngoài cùng bên trái) là hai đại biểu chính thức của Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự Đại hội XIV của Đảng đang trao đổi cùng các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên VOV tại Trung tâm báo chí Đại hội Đảng XIV. (Ảnh: Duy Thành)

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cho biết theo chương trình làm việc sáng nay, các đại biểu thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Tại phiên thảo luận sẽ có các tham luận của các bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt là ý kiến của cấp cơ sở (xã, phường, đặc khu) với nội dung rất sinh động.

"Các tham luận hôm nay cũng sẽ bám sát nội dung của Báo cáo chính trị, Báo cáo tóm tắt kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và bài phát biểu tại phiên khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đội ngũ phóng viên phải theo sát, có thêm thông tin để góp phần khẳng định niềm tin, các nội dung của Đại hội XIV", Tổng Giám đốc VOV lưu ý.

Tổng giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ và Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng thăm, động viên các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đang tác nghiệp đưa tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại Trung tâm báo chí, Trung tâm hội nghị quốc gia.

Xác định tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, từ đầu năm 2025, VOV đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XIV của Đảng bảo đảm tính thống nhất, bài bản, khoa học, đúng định hướng chính trị trên các kênh, báo và nền tảng số.

Các đơn vị của VOV chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền tổng thể, chi tiết, phân công lực lượng phóng viên, biên tập viên tham gia tác nghiệp tại Đại hội; thực hiện các tuyến bài, xây dựng các chương trình chuyên đề, các chương trình phát thanh đặc biệt, bảo đảm thông tin xuyên suốt trước, trong và sau Đại hội.

Các đơn vị kỹ thuật đã xây dựng phương án tổ chức sản xuất, phát sóng trực tiếp Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, đường truyền và phương án dự phòng nhằm bảo đảm an toàn, thông suốt tín hiệu trong mọi tình huống.

Khu vực tác nghiệp của VOV tại Trung tâm Báo chí của Đại hội XIV.

Tại phiên khai mạc sáng 20/1, VOV có chương trình phát thanh đặc biệt với chủ đề "Kỳ nguyên mới - Tầm nhìn mới - Khát vọng lớn" phát trực tiếp từ 6 đến 8h sáng. Lễ khai mạc Đại hội cũng được tường thuật phát thanh trực tiếp.

Lễ bế mạc cũng được VOV lên kế hoạch tường thuật trực tiếp, cùng với chương trình phát thanh đặc biệt với chủ đề: "Cả dân tộc vì khát vọng trăm năm Nói và làm - Dấu ấn hành động của Đại hội Đảng lần thứ XIV" diễn ra trước đó.