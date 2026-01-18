Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ: VOV sẽ đưa thông tin Đại hội Đảng XIV nhanh, chính xác, hấp dẫn

(VTC News) -

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Đỗ Tiến Sỹ đã đến từng đơn vị của Đài kiểm tra, động viên các cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Giám đốc VOV đã đến kiểm tra, động viên Ban Thời sự VOV1, Ban VOV Giao thông Quốc gia, Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc (VOV2), Ban Đối ngoại (VOV5), Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), Báo Điện tử VTC News, Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình và Đài Phát sóng Mễ Trì.

Tổng Giám đốc biểu dương các đơn vị những ngày qua, các đơn vị đã chủ động tuyên truyền đậm nét, sinh động, khí thế, ấn tượng, phong phú về công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng và có kế hoạch cụ thể phục vụ trong và sau Đại hội.

Làm việc với Báo Điện tử VTC News, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, thu hút sự quan tâm sâu sắc của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong nước cũng như kiều bào và bạn bè quốc tế.

Trong suốt nhiều tháng qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình, tuyến tin, bài trọng điểm hướng về Đại hội, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm trước thềm sự kiện.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ tới thăm Báo Điện tử VTC News chiều 18/1.

Tổng Giám đốc phát biểu động viên cán bộ phóng viên, biên tập viên Báo Điện tử VTC News.

Với vai trò là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát huy đồng bộ các loại hình báo chí, từ phát thanh, báo in, báo điện tử đến các sản phẩm truyền thông trên nền tảng số, nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu thông tin của công chúng.

“Chúng ta đã và đang tập trung cao độ để đáp ứng yêu cầu thông tin của thính giả, độc giả, những người luôn yêu mến và tin tưởng các sản phẩm báo chí của Đài Tiếng nói Việt Nam”, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ khẳng định.

Tổng Giám đốc VOV đánh giá cao những tin bài chất lượng của Báo Điện tử VTC News trong suốt thời gian qua.

Trong bức tranh chung đó, Báo điện tử VTC News được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền thời gian qua. Các tuyến bài, chuyên trang, chuyên mục của VTC News đã phản ánh kịp thời, sinh động không khí chuẩn bị Đại hội, lan tỏa những thông tin chính thống, tạo sự đồng thuận, niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ bày tỏ mong muốn và tin tưởng tập thể Báo Điện tử VTC News sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao trong những ngày diễn ra Đại hội và cả giai đoạn sau Đại hội.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ thăm trường quay của Báo Điện tử VTC News.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ động viên các cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Báo Điện tử VTC News.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ gợi mở nhiều hướng triển khai nội dung cụ thể, từ việc đổi mới hình thức thể hiện, trang trí chuyên trang, đến xây dựng các bài phỏng vấn ngắn gọn, cô đọng, có chiều sâu, dễ tiếp cận với đông đảo công chúng.

Đặc biệt, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ lưu ý việc lựa chọn những nội dung chọn lọc, có điểm nhấn, phản ánh đa chiều nhưng thống nhất về định hướng, trong đó làm nổi bật ý kiến của các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tiếng nói, tâm tư, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước; cảm nhận, đánh giá của kiều bào ta ở nước ngoài cũng như người nước ngoài và bạn bè quốc tế khi nói về Việt Nam, về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tin tưởng rằng: Với bề dày truyền thống, uy tín và sự tin yêu của công chúng, Báo Điện tử VTC News sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là kênh thông tin nhanh nhạy, chính xác, hấp dẫn, góp phần quan trọng vào thành công chung của công tác tuyên truyền Đại hội XIV. Qua đó, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần, niềm tin và khát vọng phát triển đất nước, đúng với thông điệp: “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”.

Ngoài Báo Điện tử VTC News, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cũng đã đến thăm và làm việc với Ban Thời sự VOV1, Ban VOV Giao thông Quốc gia, Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc (VOV2), Ban Đối ngoại (VOV5), Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình và Đài Phát sóng Mễ Trì.

Cụ thể, VOV1 sẵn sàng mở sóng để cập thông tin nhanh nhất về sự kiện trọng đại này; thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt với chủ đề: “Kỷ nguyên mới, tầm nhìn mới, khát vọng lớn”, trước giờ khai mạc chính thức đại hội.

VOV1 cũng sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc Đại hội; bố trí phát sóng các bài tham luận tại Đại hội; thực hiện Chương trình phát thanh đặc biệt với chủ đề: “Cả dân tộc vì khát vọng trăm năm” trước phiên bế mạc Đại hội; tường thuật trực tiếp phiên bế mạc Đại hội...

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ thăm và động viên phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Ban Thời sự VOV1.

Theo ông, thời gian tới, trong những ngày Đại hội XIV diễn ra, Đài sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình thông tin quy mô lớn, trong đó có các chương trình phát thanh trực tiếp lễ khai mạc, bế mạc và toàn bộ các hoạt động báo chí liên quan đến Đại hội.

"Tin rằng với ý chí quyết tâm, với kinh nghiệm và bề dày truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam, chúng ta đã làm tốt tuyên truyền trước Đại hội, thì trong Đại hội và sau Đại hội, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ đưa thông tin sớm, kịp thời, nhanh, chính xác, hấp dẫn", ông nhấn mạnh.

Theo Tổng Giám đốc, với chủ đề: “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”, từng đơn vị nội dung của Đài Tiếng nói Việt Nam đã thể hiện sinh động bằng những chương trình, nội dung phong phú, đa dạng, giọng đọc hay, hấp dẫn, trang trí đẹp, trau chuốt khi truyền thông trên nền tảng số.

Ông cũng chỉ đạo Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình và Đài Phát sóng Mễ Trì chủ động phối hợp với các đơn vị khác để Tiếng nói Việt Nam đến được với người dân cả nước, trong đó có vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đang hướng về Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ tặng quà, động viên các đơn vị của Đài.

"Đồng bào ta trên mọi miền của Tổ quốc, ở đồng bằng cũng như trung du miền núi, những nơi còn khó khăn do các loại hình truyền thông khác chưa tới được, thì Đài Tiếng nói Việt Nam đã được phủ sóng tới hầu hết vùng miền trên lãnh thổ Việt Nam. Tin rằng, những thông tin này sẽ đến kịp thời với đồng bào, không những ở biên cương, mà cả ở hải đảo, ngư dân trên biển, đặc biệt bộ đội nơi biên giới, ở các quần đảo, trong đó có quần đảo Trường Sa", Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ lưu ý.