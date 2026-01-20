Thủ tướng thăm, động viên phóng viên tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

(VTC News) -

Chiều 20/1, trong giờ nghỉ giải lao của Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Trung tâm báo chí Đại hội thăm hỏi, động viên lực lượng báo chí đang tác nghiệp đưa tin về Đại hội.

Thủ tướng ân cần thăm hỏi các phóng viên về điều kiện tác nghiệp, sinh hoạt trong thời gian diễn ra Đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên phóng viên tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV. (Ảnh: Duy Thành)

Thủ tướng đánh giá, báo chí luôn là lực lượng vất vả, do đó luôn phải ưu tiên cho hoạt động tác nghiệp của báo chí, cung cấp đầy đủ hạ tầng cho báo chí hoạt động, về đường truyền, điều kiện tác nghiệp, bảo đảm báo chí hoạt động thuận lợi nhất, nhằm thông tin đầy đủ về Đại hội.

"Nhất là những đột phá của Đại hội lần này như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại phiên khai mạc Đại hội: Tầm nhìn phải chiến lược, tư duy phải đột phá, hành động phải quyết liệt", Thủ tướng nêu rõ.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, báo chí cần truyền tải được những nội dung chính rất nhiều điểm mới của Đại hội XIV của Đảng, như việc tích hợp các báo cáo lại thành một báo cáo. Báo cáo tại Đại hội đã được tích hợp ngắn gọn, báo cáo do Tổng Bí thư trình bày tại phiên khai mạc cũng rất ngắn gọn, tập trung vào những điểm chính, điểm mới, tập trung vào những vấn đề phải hành động nhiều hơn.

Thủ tướng nhấn mạnh, điều đó thể hiện tính hành động, thể hiện tính thực tiễn, bám sát tình hình của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với phóng viên tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Phạm Hương)

Theo thống kê của Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, có 597 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước; 79 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính đăng ký tham dự đưa tin về Đại hội.

Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, với hệ thống đường truyền Internet tốc độ cao; nhiều máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy in, máy fax; các màn hình tivi cỡ lớn, đáp ứng yêu cầu tác nghiệp nhanh, chính xác, liên tục của các cơ quan báo chí.

Cùng với đó, Trung tâm xây dựng phương án, chủ trì cung cấp tín hiệu truyền hình, phát thanh, ảnh tư liệu để các cơ quan báo chí khai thác, sử dụng thống nhất.

