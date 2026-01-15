VOV chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng lan tỏa toàn diện thông tin Đại hội XIV của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến gần. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thu hút sự quan tâm sâu sắc của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài nước.

Với vai trò là Đài phát thanh quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực của Đảng và Nhà nước, VOV đã chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức lực lượng, xây dựng kế hoạch tuyên truyền bài bản, đồng bộ, sẵn sàng truyền tải những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất về Đại hội đến công chúng.

Phóng viên VOV đã phỏng vấn nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV về nội dung này.

Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng.

- Thưa ông, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đang đến gần, VOV đã có sự chuẩn bị như thế nào cho công tác thông tin, tuyên truyền?

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm 2026. Ý thức được vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sự kiện này, VOV từ năm 2025 đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lên kế hoạch truyền thông rất bài bản cả trước, trong và sau Đại hội.

Dòng thông tin về xây dựng Đảng, về Đại hội XIV là dòng thông tin chủ lưu trên các phương tiện truyền thông của VOV. Đặc biệt là trên kênh thời sự VOV1, trên 2 tờ báo điện tử là VOV.VN, VTC News và trên các nền tảng số của Đài như VOVLIVE, VOVMEDIA, cùng các chuyên trang trên môi trường số của các đơn vị phát thanh của VOV.

Cùng với đó, trên trang VOV5 cho người nước ngoài và trang VOV4, những nội dung về Đại hội Đảng là những nội dung được đầu tư rất kỹ lưỡng, bài bản và đề cập đến rất nhiều lĩnh vực.

Chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể cho khối phát thanh, các cơ quan thường trú trong nước và nước ngoài. Chúng ta có thể thấy, VOV có rất nhiều chuyên trang, chuyên mục như Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới hay Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên hai tờ báo điện tử.

Theo thống kê của các cơ quan quản lý và chỉ đạo báo chí, với khối lượng thông tin về Đại hội XIV, VOV là một trong những đơn vị dẫn đầu trong khối báo chí chủ lực về tuyên truyền Đại hội.

Hội nghị quán triệt công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tới các đơn vị chuyên môn và các phóng viên, biên tập viên VOV tham gia tác nghiệp tại Đại hội.

Các đơn vị biên tập của chúng tôi có nhiều những hình thức rất sáng tạo. Ví dụ, trên Ban Thời sự (VOV1), chúng tôi có rất nhiều chuyên mục về Đảng. Ngoài các bản tin, những chương trình Thời sự chính trong ngày như 6h, 12h, 18h và 21h, chúng tôi có Chương trình Theo dòng thời sự với nhiều bài viết và những series bài phân tích sâu về các lĩnh vực, các thành tựu toàn diện trong sự nghiệp đổi mới đất nước trong 40 năm qua và những bài học kinh nghiệm gì cho quá trình phát triển mới.

Đồng thời, chúng tôi đặt bài, mời các chuyên gia uy tín để tham gia thảo luận ở trên sóng phát thanh cũng như viết bài trực tiếp cho các phương tiện báo chí của VOV.

- Thưa ông, VOV sẽ lan tỏa các thông tin về Đại hội ra sao để tiếp cận tối ưu tới công chúng?

Chúng tôi có lợi thế là một tổ hợp đa phương tiện, đa ngôn ngữ. Do vậy, những nội dung về Đại hội Đảng được thể hiện rất nhiều trong các chương trình phát thanh, trên các nền tảng số. Chúng tôi tận dụng cả những nền tảng số xuyên biên giới như Spotify, Youtube hay Google Play; mở các tài khoản để các đơn vị và đưa sản phẩm báo chí của Đài lên các nền tảng này nhằm phục vụ công chúng, làm sao tìm được công chúng một cách tốt nhất.

Chúng tôi có hệ thống 13 cơ quan thường trú nước ngoài, theo đó, lãnh đạo Đài đã chỉ đạo anh em phỏng vấn các chuyên gia, bạn bè quốc tế, các đối tác của Việt Nam về kinh nghiệm thành công của Việt Nam, cũng như các vấn đề cần khuyến cáo để Việt Nam phát triển tốt hơn, chắc chắn hơn và có chất lượng cao hơn.

Bên cạnh việc thể hiện bài viết bằng các ngôn ngữ tiếng nước ngoài, VOV cũng có 13 ngôn ngữ dân tộc thiểu số. Những nội dung về Đảng được biên dịch, dàn dựng rồi phát sóng để làm sao phục vụ nhu cầu thông tin của đồng bào dân tộc thiểu số.

- Vâng, thưa ông, trong thời gian diễn ra Đại hội, VOV sẽ đặt trọng tâm như thế nào cho công tác tuyên truyền?

Chúng tôi có một kế hoạch cụ thể, kỹ lưỡng trong thời gian diễn ra Đại hội. Ngay những ngày này, các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIV được phản ánh rất kỹ. Các hoạt động chuẩn bị tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, hoạt động của các Tiểu ban phục vụ Đại hội, tình cảm của nhân dân cả nước, của kiều bào ở nước ngoài, của bạn bè quốc tế quan tâm đến sự kiện chính trị này đã được phản ánh, cập nhật thường xuyên.

Ngay trong ngày khai mạc Đại hội, từ 6h, chúng tôi giao cho Ban Thời sự (VOV1) tổ chức một chương trình phát thanh đặc biệt, kết hợp với phiên khai mạc của Đại hội. Chương trình này phải toát lên được rằng, thời cơ mới, bối cảnh mới, ý chí mới quyết tâm mới và khát vọng phát triển mới của đất nước đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, để hiện thực hóa trong Đại hội bằng một nghị quyết mới, thể hiện những đường hướng để chính thức đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo Đảng, nhà nước, các bộ, ngành kiểm tra khu tác nghiệp của các cơ quan báo chí chủ lực tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng như: Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân và Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong quá trình diễn ra Đại hội, chúng tôi cũng được giao nhiệm vụ chủ trì phỏng vấn một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các cơ quan báo chí khác để kịp thời công bố trên các phương tiện truyền thông của Đài. Đặc biệt là trên phát thanh và trên các nền tảng số. Các bài phát biểu, tham luận quan trọng tại Đại hội sẽ được đăng, phát sớm. Với phiên họp báo khai mạc cũng như bế mạc Đại hội, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng để làm sao có thể phản ánh nhanh nhất tới công chúng.

Trong Trung tâm Báo chí của Đại hội XIV, VOV cũng được tạo điều kiện đặt studio tác nghiệp trực tiếp, có các khu vực tác nghiệp trực tiếp cho phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên. Theo đó, dòng thông tin, những hoạt động trong Đại hội sẽ được phản ánh rất kỹ lưỡng, bài bản trên các phương tiện truyền thông của Đài và đặc biệt là trên kênh Thời sự (VOV1). Chúng tôi coi đây là kênh chủ lực, đóng vai trò chính trong tổ chức thông tin truyền thông Đại hội.

Khu vực tác nghiệp của VOV tại Trung tâm Báo chí của Đại hội XIV.

Thông tin tại Đại hội là dòng thông tin chính, nhưng dư luận trong nước, rồi không khí của người dân cả nước, của các tầng lớp nhân dân hướng tới Đại hội cũng là một nội dung rất là quan trọng. Với nội dung này, hệ thống phóng viên thường trú, các đơn vị biên tập của Đài cũng sẽ phản ánh không khí cả nước trong những ngày diễn ra Đại hội.

Khi kết thúc Đại hội, chúng tôi cũng có kế hoạch rất kỹ. Chúng tôi hy vọng, khi theo dõi các phương tiện truyền thông của VOV, người dân cả nước, kiều bào ở nước ngoài sẽ cảm nhận được đầy đủ không khí của đất nước, tâm trạng của xã hội, cũng như là những diễn biến chính của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.