Tổng Bí thư: Xây dựng đội ngũ cán bộ có nhãn quan và tư duy nghiệp vụ sắc sảo

(VTC News) -

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương tới dự và phát biểu tại buổi lễ; cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Tham dự buổi lễ còn có các Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng Nguyễn Văn Nên, các Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ra đời từ những ngày đầu của chính quyền cách mạng; trưởng thành cùng với sự lớn mạnh của Quân đội và phát triển của đất nước, Tình báo Quốc phòng Việt Nam đã luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Quân đội, dựa vào dân và đi sát địch, liên tục trưởng thành, tiến bộ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, viết nên những trang sử hào hùng của ngành Tình báo Quốc phòng Việt Nam.

Tổng Bí thư chụp ảnh lưu niệm cùng các tướng lĩnh Tổng cục II.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Tổng cục II, Tổng Bí thư khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Tình báo Quốc phòng đã luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với với sự nghiệp cách mạng của Đảng, thầm lặng chiến đấu, chủ động kiên quyết tiến công địch, vững vàng vượt qua mọi thử thách, khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những cống hiến hy sinh thầm lặng đó đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Những “anh Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sỹ tình báo chiến đấu trên mặt trận tình báo - bằng lòng trung thành, sự trung thực, bằng những cống hiến và hy sinh của mình đã xây dựng, bồi đắp nên tình cảm và sự tin cậy đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân ta.

Đặc biệt, thời gian gần đây, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục II đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiều mặt xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm; kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề ra các quyết sách đúng đắn, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ về chiến lược.

Toàn ngành đã thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng, tập trung thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn tổ chức theo hướng “tinh gọn, hiệu quả, đúng chức năng”. Đảng bộ Tổng cục luôn trong sạch vững mạnh.

Đề cập về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhận định: Thế giới hiện đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại; tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục biến động phức tạp; trong nước bên cạnh thuận lợi còn không ít khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có nhiệm vụ của Tình báo Quốc phòng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Bí thư yêu cầu, tình báo Quốc phòng phải không ngừng chăm lo tăng cường tính giai cấp, tính cách mạng, luôn khẳng định là lực lượng tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan Tình báo chiến lược của Đảng, Nhà nước và cơ quan tình báo chuyên ngành quân sự của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tình báo Quốc phòng phải phục vụ hiệu quả, đắc lực hơn nữa cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và các ban, bộ, ngành địa phương trong đánh giá, nhận định tình hình, xác định chủ trương, sách lược và xử lý các tình huống; phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, gìn giữ sự tin cậy đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội với Ngành Tình báo Quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các tướng lĩnh Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư cũng đề nghị, thường xuyên rà soát tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng “tinh gọn, hiệu quả, đúng chức năng”; bảo đảm tính phù hợp ngày càng cao giữa số lượng và chất lượng, giữa các thành phần lực lượng, giữa chức năng nhiệm vụ với quy mô, chất lượng tổ chức và khả năng thực hiện nhiệm vụ, giữa lực lượng thực hiện nhiệm vụ hiện tại với lực lượng, kế cận, kế tiếp.

Xây dựng thế trận Tình báo vững chắc, linh hoạt, phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của các phương thức, lực lượng. Bên cạnh đó, Ngành Tình báo Quốc phòng phải luôn đặt trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tình báo cách mạng, lấy đó làm nền tảng trong xây dựng lực lượng tình báo cách mạng; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhãn quan và tư duy nghiệp vụ sắc sảo, trình độ, kiến thức chuyên môn tương xứng với chức trách, nhiệm vụ, có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.