Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan tín dụng xuất khẩu Phần Lan (Finnvera). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Phần Lan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan về việc hỗ trợ và thúc đẩy công tác chuẩn bị và triển khai các dự án được tài trợ theo Chương trình đầu tư công (PIF) của Phần Lan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb sau các lễ ký kết các văn kiện hợp tác. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Link: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-to-lam-va-tong-thong-phan-lan-chung-kien-le-ky-cac-van-kien-hop-tac-post1071650.vnp?gidzl=vNNaCwMsSGZbRkmmeQbm2-Hfw3Uuft0A-s6zFEpr8bByE-ffkgbp1VXdksczzN9M_pNgQ31ozgmFfRHw10
Bình luận