Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan về việc hỗ trợ và thúc đẩy công tác chuẩn bị và triển khai các dự án được tài trợ theo Chương trình đầu tư công (PIF) của Phần Lan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)