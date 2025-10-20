Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm chính thức Phần Lan

Tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến công tác có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành và địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao lên đường thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan.

Đây là chuyến thăm Phần Lan đầu tiên của lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ với Phần Lan, một đối tác giàu tiềm năng, có vị thế hàng đầu trong Liên minh châu Âu (EU) về đổi mới sáng tạo, giáo dục, chuyển đổi xanh và kinh tế tri thức.

Chuyến thăm cũng là sự kiện chính trị - đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu mốc son mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa 2 nước.

Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Chuyến công tác này của Tổng Bí thư sẽ tạo ra cơ hội hợp tác toàn diện sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn khoa học công nghệ chuyển đổi số chuyển đổi xanh hàng hải năng lượng tái tạo nông nghiệp công nghệ cao. Đây là những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên và các nước có nhu cầu hợp tác".

Việt Nam - Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, thời gian qua quan hệ hai nước có những bước phát triển tích cực. Hiện hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp - môi trường, công nghệ thông tin - truyền thông, bán dẫn, du lịch…

Trong các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao nước ta, Phần Lan khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong ASEAN và Phần Lan sẽ thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU).