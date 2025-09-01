Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba

Sáng 1/9, tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân.
Đoàn xe chở Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz - Canel Bermúdez và Phu nhân cùng các thành viên trong Đoàn tiến vào Phủ Chủ tịch.
Chuyến thăm của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez và Phu nhân một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển vì lợi ích chính đáng của mỗi nước, đóng góp vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đứng trên bục danh dự, Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cúi chào Quân kỳ Quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez giới thiệu các quan chức cấp cao hai bên có mặt tại Lễ đón.
