Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn.

Chuyến thăm của Toàn quyền Australia có ý nghĩa quan trọng, khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác chính trị sau hơn 1,5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.