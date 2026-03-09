Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành GE Vernova

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Tập đoàn GE Vernova, đánh giá cao các kết quả đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn tại Việt Nam, đóng góp thiết thực cho sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ mà chính Tập đoàn đã trực tiếp chứng kiến trong hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng hàng đầu, mong muốn hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển đúng với tầm mức chiến lược toàn diện, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục là động lực chủ đạo, là hình mẫu cho hợp tác cùng có lợi trong quan hệ quốc tế.

Chiều 9/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Scott Strazik, Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn GE Vernova. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhắc lại ấn tượng tốt đẹp trong cuộc gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng nhân chuyến tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ. Hai bên đã trao đổi thực chất, thống nhất về những định hướng phát triển quan hệ hai nước thời gian tới.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn năng lượng của Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư hoan nghênh GE Vernova tổ chức Hội nghị “Kiến tạo Năng lượng Tương lai” thường niên tại Việt Nam với nhiều chủ đề thiết thực. Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng là cầu nối, cửa ngõ thúc đẩy hợp tác giữa GE Vernova với các nước khu vực, nhất là ASEAN.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng hàng đầu của năng lượng đối với mục tiêu phát triển bứt phá của Việt Nam, đề nghị GE Vernova tiếp tục phát huy tiềm năng và bề dày kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa với Việt Nam trên các lĩnh vực hạ tầng, công nghệ và nguồn nhân lực về năng lượng, là đối tác quan trọng của Việt Nam trong triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về phần mình, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn GE Vernova Scott Strazik chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử và thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư dành thời gian tiếp trong lần đầu tiên thăm Việt Nam ở cương vị Chủ tịch tập đoàn.

Ông Strazik vui mừng chia sẻ những kết quả hợp tác và sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn GE Vernova tại Việt Nam trong hơn 30 năm qua, là nền tảng quan trọng để tập đoàn mở ra những ý tưởng, dự án hợp tác thiết thực mang tầm chiến lược tại Việt Nam trong tương lai.

Chủ tịch Tập đoàn GE Vernova cũng khẳng định tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam, với môi trường chính sách cởi mở và tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam là nguồn cảm hứng lớn đối với tập đoàn. Theo đó, tập đoàn chọn Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên tổ chức hội nghị năng lượng thường niên, quy tụ hơn 100 nhà lãnh đạo các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới, qua đó mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới trong hợp tác của GE Vernova với Việt Nam và khu vực.

Ông Strazik nhấn mạnh tập đoàn luôn sẵn sàng là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền hai nước, đồng hành cùng Việt Nam không chỉ trong mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, mà cả quá trình triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.