Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ "Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng" được xác định là một trong những trụ cột của "kiềng ba chân", cùng với Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và Quy định về đánh giá cán bộ.