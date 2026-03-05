Tổng Bí thư: Trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật, không để tạo ra tâm lý an toàn là trên hết

(VTC News) -

Chiều 5/3, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư ghi nhận và đánh giá cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nỗ lực, cố gắng, tích cực, khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng 3 đề án trình Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV.

Định hướng hoàn thiện các văn bản, Tổng Bí thư lưu ý phải đặt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong tổng thể công tác xây dựng Đảng, nâng cao quản trị quốc gia và thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước.

Tổng Bí thư cho rằng, kiểm tra, giám sát vừa là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng vừa là cơ chế để Đảng tự chỉnh đốn, tự bảo vệ, tự hoàn thiện, tự nâng cao; là công cụ để kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng; là yếu tố bảo đảm đường lối đúng đắn của Đảng được thực thi nghiêm túc và hiệu quả trong thực tiễn.

Về những nội dung cụ thể của Nghị quyết và Quy định, Tổng Bí thư đề nghị chuyển mạnh công tác kiểm tra, giám sát sang mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ xa; kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình vận hành; phát hiện nguy cơ trước khi hình thành sai phạm; mở rộng giám sát, bảo đảm tất cả các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Theo Tổng Bí thư, kiểm tra, giám sát không phải là việc riêng của Ủy ban Kiểm tra các cấp. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải xác định đây là trách nhiệm chính trị quan trọng của mình; phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát sát với thực tiễn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm; không khoán trắng, không đùn đẩy trách nhiệm cho cơ quan kiểm tra.

Chi bộ - nền tảng của Đảng - phải là nơi thực hiện giám sát thường xuyên, gần gũi, trực tiếp nhất đối với cán bộ, đảng viên. Mọi biểu hiện suy thoái, vi phạm nếu được phát hiện từ sớm ngay tại chi bộ sẽ không tích tụ thành sai phạm lớn.

Từng đảng viên cũng có trách nhiệm tham gia giám sát trong tổ chức của mình theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình; hay nói cách khác là phải quán triệt tinh thần "toàn Đảng cùng làm công tác kiểm tra, giám sát".

Tổng Bí thư quán triệt phải bảo đảm vừa nghiêm minh, vừa kiến tạo; kiên quyết xử lý các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; song phải bảo vệ người dám đổi mới, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

"Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng phải thực sự chuẩn mực, công tâm, không máy móc, cứng nhắc, không để tạo ra tâm lý 'an toàn là trên hết', không dám quyết, không dám làm, làm chậm nhịp phát triển của đất nước. Đồng thời, cũng phải hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực ngay trong công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm mọi hoạt động kiểm tra đều khách quan, minh bạch, đúng nguyên tắc", Tổng Bí thư nêu rõ.

Một định hướng quan trọng khác được Tổng Bí thư gợi mở là tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa công tác kiểm tra của Đảng với hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước.

Theo đó, kết luận kiểm tra của Đảng phải là căn cứ quan trọng để các cơ quan Nhà nước xem xét trách nhiệm hành chính, trách nhiệm pháp lý khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đồng thời, kết quả thanh tra, kiểm toán, điều tra phải được chuyển kịp thời cho tổ chức đảng có thẩm quyền để xem xét trách nhiệm đảng viên, tổ chức đảng; phải thiết lập được cơ chế phối hợp giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

Nhấn mạnh mục tiêu không để tình trạng kết luận có nhưng chậm khắc phục, hoặc khắc phục hình thức, Tổng Bí thư chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chậm phối hợp, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kết luận đã được ban hành.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu xây dựng Ủy ban Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát.