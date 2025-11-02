Tổng Bí thư Tô Lâm thăm người dân bị ảnh hưởng do mưa, lũ tại thành phố Huế

Tổng Bí thư Tô Lâm đến vùng bị chia cắt do mưa lũ tại thôn Khuông Phò Đông, xã Quảng Điền, Thành phố Huế. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi và tặng quà cho nhân dân xã Quảng Điền, thành phố Huế.
Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao hỗ trợ số tiền 100 tỷ và 200 tấn gạo hỗ trợ, khắc phục hậu quả bão, lũ cho thành phố Huế.
